بسبب كورونا.. الكويت تُمدد حظر التجوّل وقطر تُعلق الدراسة في المدارس

أعنلت الكويت، اليوم الخميس، أنها ستمدد حظر التجول الجزئي، المفروض لمدة شهر وكان من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، حتى الـ22 من شهر أبريل/نيسان الجاري، في إطار جهودها للحد من انتشار ”كوفيد-19“.

وقالت الحكومة في بيان على موقع ”تويتر“، ”إن حظر التجول سيبدأ من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من الـ8 من شهر أبريل/نيسان الجاري“.

وسجلت الكويت اليوم الخميس 1282 إصابة جديدة، وكانت قد شهدت انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 300 حالة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد ما يقرب من 1100 حالة في شهر مايو/أيار الماضي.

وقال مجلس الوزراء، إن خدمات التوصيل من المطاعم والمقاهي ومتاجر البقالة سيسمح بها خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في منتصف شهر أبريل/نيسان الجاري، بين الساعة السابعة مساء والثالثة صباحا.

كما شهدت دول الخليج العربية الأخرى ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفرضت سلطنة عُمان، التي تجاوز عدد الحالات اليومية فيها مؤخرًا ألف حالة، حظر تجول جزئيا في الـ28 من شهر مارس/آذار الجاري.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن قطر أمرت اليوم الخميس بتعليق التعليم في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة اعتبارا من الـ4 من شهر أبريل/نيسان الماضي.

واليوم الخميس، سجلت قطر 840 إصابة جديدة مقارنة بمعدل يومي كان أدنى من 200 في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.