الصحة العالمية: زيادة إصابات كورونا في شرق المتوسط بسبب تحور الفيروس

أعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط أحمد المنظري، اليوم الخميس، عن قلق المنظمة من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط، وهو ما يثير القلق حول التحورات التي يتعرض لها الفيروس في الوقت الحالي.

وأضاف ”تلاحظ منظمة الصحة العالمية اتجاها يبعث على القلق من خلال أرقام الإصابات في إقليم الشرق المتوسط خلال الأسبوع الماضي، حيث أبلغت 14 دولة عن زيادة في أعداد المصابين والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وقد يرجع ذلك إلى تحورات في الفيروس يجري رصدها عن كثب“.

وشدد المنظري، على ”أنه لا يمكن الاعتماد على اللقاحات فقط للوقاية من فيروس كورونا، بل لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تقي من العدوى، خاصة مع الدخول في شهر رمضان الكريم“، محذرا من ارتفاع الإصابات في هذه الفترة مثل العام الماضي.