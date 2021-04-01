مسؤول إيراني: كميات لقاح كورونا المستوردة قليلة ولا تلبي حتى احتياجات الأطقم الطبية

قال محمد رضا ظفر قندي، رئيس منظمة النظام الطبي الإيرانية، اليوم الخميس، إن اللقاحات الموجودة في البلاد، التي جرى استيرادها وأغلبها من روسيا، لا تلبي حتى احتياجات الطاقم الطبي.

وأكد قندي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، وجود نقص حاد في لقاحات كورونا المستوردة في إيران، موضحا أن ”هذا الحجم المستورد لا يلبي حتى الحاجة إلى تطعيم المرحلة الأولى للطاقم الطبي والأشخاص المستضعفين“.

ومن المقرر أن تتسلم طهران، اليوم، الشحنة الخامسة من لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي، فيما اشترت حتى الآن مئات الآلاف من الجرعات من الصين وروسيا، وتم تلقيح ما يزيد قليلا عن 160 ألفا في البلاد، معظمهم من العاملين في القطاع الصحي.

وقال رئيس منظمة النظام الطبي، إن ”اللقاحات المستوردة إلى إيران يتم استيرادها من ثلاث دول، هي: روسيا والصين والهند، وكميتها أقل بكثير من حاجة البلاد العامة للقاحات“.

وأشار إلى أنه مع وصول شحنتين جديدتين من لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي، سيكون مجموع الشحنات حوالي 600 ألف جرعة من اللقاح.

وقال قندي: ”تم استيراد 125 ألف جرعة فقط من لقاحات شركة بهارات بيوتيك الهندية، التي كان من المفترض أن يتم استيرادها إلى البلاد، بينما تم حظر الباقي من قبل المدعي العام الهندي أثناء استعدادها للنقل“.

وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن يتم قريبا استخدام الشحنة الأولى من اللقاح الواردة عبر برنامج ”كوفاكس“ لتلقيح الطاقم الطبي.

وقالت عضو اللجنة العلمية في مكافحة فيروس كورونا بإيران، مينو محرز، أمس الأربعاء، إن ”سرعة استيراد اللقاح في إيران بطيئة والعرض سيكون ضئيلا“، مشيرة إلى آثار جانبية خطيرة للقاح الروسي لدى بعض الأشخاص“، حسب زعمها.