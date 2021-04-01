وزير الصحة العُماني: الشركة المصنعة للقاح الروسي تهربت من التزاماتها مع السلطنة

أكد وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي، اليوم الخميس: إن ”الشركة المصنعة للقاح (سبوتنيك- في) الروسي تهربت من الوفاء بتوريد اللقاحات، رغم وجود عقد مع الشركة“، وفق ما أوردته صحيفة ”الشبيبة“ المحلية.

وقال الوزير خلال كلمته في الحفل السنوي لجامعة الشرقية: ”تم تسجيل اللقاح الروسي قبل أيام، وهناك عقد مع الشركة المصنعة للقاح (سبوتنيك- في) ولكن بعد أن تم التسجيل، للأسف حدث نوع من التهرب من الوفاء بالتوريد حسب ما طلبنا“.

وبين وزير الصحة العماني أنه ولهذا السبب، عقد لقاء مع السفير الروسي في مبنى الوزارة، أمس الأربعاء.

وأكد الوزير السعيدي: أن ”هناك محاولات من وزارة الخارجية، للحوار مع الحكومة الروسية، للحصول على مئات الآف من الجرعات من اللقاح الروسي“، مشددًا على أن ”السلطنة لن تلجأ إلي الوسطاء للحصول على اللقاح“.

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، أصدرت الأربعاء، عدة قرارات مهمة بشأن الوضع الوبائي في البلاد، خلال الفترة المقبلة.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إن اللجنة قررت تعليق الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية، ابتداء من اليوم الخميس 1 أبريل/نيسان 2021، وحتى إشعارٍ آخر.

وقررت اللجنة تعليق الحضور المباشر للطلبة في المدارس الخاصة والدولية، واقتصار تلقي التعليم فيها على طريقة التعلم عن بعد، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر، أسوة بالمدارس الحكومية، على أن يسري العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد 4 أبريل 2021، حتى إشعار آخر.

كما قررت اللجنة تقليص عدد الموظفين، الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين.