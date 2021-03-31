مع زيادة إصابات كورونا.. قطر تعلق الخدمات غير الطارئة في المراكز الطبية الخاصة‎

قررت الحكومة القطرية، يوم الأربعاء، تعليق كافة الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء خدمات الطوارئ، بدءا من الثاني من نيسان/ أبريل، مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلد.

وسجلت قطر، الأربعاء، 780 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 مقارنة مع معدل يومي أقل من 200 في كانون الأول/ديسمبر.

ووسعت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، حملة التطعيم، حيث خفضت سن مستحقي التطعيم إلى 40 عاما.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن قطر ”شهدت في الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، مما تسبب في إدخال أعداد كبيرة من المرضى للمستشفى ولوحدات العناية المركزة يوميا؛ بسبب إصابتهم بأعراض مرضية شديدة“.

وشددت قطر‭‭‬‬‬ قيود الحد من انتشار الفيروس في الأسبوع الماضي، وشمل ذلك إغلاق مراكز الترفيه وخفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق ودور السينما.

كما تواصلت الزيادة في الإصابات في سلطنة عمان، التي فرضت حظر تجول جزئيا في الأسبوع الماضي، حيث سجلت السلطنة 1162 إصابة، الأربعاء.