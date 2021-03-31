هيئة الأدوية الأوروبية: لا يوجد دليل يدعم تقييد استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، الأربعاء، أن الخبراء الذين يحققون في احتمال وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا وحالات تخثر في الدم أو جلطة، لم يجدوا أي عوامل خطر محددة بما في ذلك على ارتباط بالعمر، غير أنهم يواصلون تحاليلهم.

بيد أنّ الوكالة أوضحت أن لجنة السلامة التابعة لها ستصدر ”توصيات محدثة“ بشأن اللقاح المثير للجدل بعد اجتماعها الشهري المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وأفادت الوكالة في بيان: ”لم تحدد الدراسات في الوقت الحاضر أي عوامل خطر محددة، مثل العمر أو الجنس أو ماضٍ طبي، يتضمن مشكلات جلطات في هذه الحالات النادرة جدا“ التي أفيد عنها لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا.

وأضاف البيان أنه ”لم يتم إثبات وجود صلة سببية مع اللقاح، لكن هذا ممكن وثمة تحليلات إضافية جارية“.

وكانت الوكالة الأوروبية أصدرت بياناً بعد اجتماع للخبراء، الاثنين، لتقديم أحدث تقييماتهم للقاح استرازينيكا، والتي سيتم النظر فيها الأسبوع المقبل في اجتماع لجنة السلامة.

وكررت الهيئة الأوروبية الناظمة ما أعلنته في 18 آذار/مارس، بأن ”منافعه في حماية الأشخاص من كوفيد-19، مع مخاطر الوفاة وحالات الاستشفاء، تتفوّق على المخاطر المحتملة“.