الأردن يسجل 111 وفاة بكورونا في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة

وسجلت وزارة الصحة، 6570 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع الإجمالي التراكمي إلى 611577 إصابة إضافة لـ 6858 حالة وفاة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة الأربعاء قرابة (15.22%) مقارنة مع (15.71%) الثلاثاء الماضي.

كما بلغت عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا عند (91,575) حالة، فيما وصل إجمالي عدد إصابات كورونا المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3350) حالة.

وأفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (9192) حالة شفاء من الفيروس.