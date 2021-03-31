دكتور غوغل هنا.. البحث عن أعراض حالتك الصحية عبر الإنترنت سيفيدك

كشفت دراسة علمية حديثة أن البحث عن الأعراض المرضية على الإنترنت يمكن أن يحسن القدرة على تشخيص المرض بناءً على أعراضه دون زيادة القلق.

واختبر باحثون من الولايات المتحدة قدرة 5000 متطوع على تشخيص المرض، بناءً على قائمة معينة من الأعراض، قبل وبعد الاطلاع على مواقع الإنترنت.

وكانت نتائج التجربة تتعارض مع النصيحة الشائعة لتجنب استشارة ”دكتور غوغل“ قبل زيارة عيادة الطبيب العام.

ويخشى الأطباء من أن البحث عن الأعراض على الإنترنت قد يعمل على رفع مستويات القلق لدى الناس، وهي ظاهرة يطلق عليها اسم ”cyberchondria“، إلا أن الدراسة الجديدة أثبتت العكس.

وقال مؤلف الورقة والطبيب ديفيد ليفين من مستشفى بريجهام في بوسطن: ”لدي مرضى طوال الوقت، والسبب الوحيد لدخولهم إلى مكتبي هو أنهم بحثوا في غوغل عن شيء ما ، وقال الإنترنت إنهم مصابون بالسرطان“.

تساءلت متعجباً: ”هل كل المرضى بهذا الشكل؟ ما مقدار السايبركوندريا التي يخلقها الإنترنت؟“.

وللتحقق، قام الدكتور ليفين وزملاؤه بإشراك 5000 شخص في التجربة وطلبوا منهم تخيل أن شخصًا قريبًا منهم يعاني من سلسلة معينة من الأعراض.

تراوحت الحالات التي اختارها الفريق من خفيفة إلى شديدة، لكنها جميعها كانت حالات شائعة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والالتهابات الفيروسية.

وطُلب من كل مشارك تقديم تشخيص بناءً على المعلومات المقدمة، قبل وبعد السماح له بالبحث عن الأعراض على الإنترنت.

وتم تكليفهم أيضًا باختيار مستوى الفرز، بدءًا من ”دع المشكلة الصحية تتحسن من تلقاء نفسها“ إلى ”الاتصال بخدمات الطوارئ“، وأخيرًا، طُلب من كل مشارك تسجيل مستوى قلقه الفردي.

وجد الباحثون أن الناس كانوا أفضل قليلاً في تشخيص الأمراض بشكل صحيح بعد إجراء بحث على الإنترنت عن الأعراض المقابلة.

ومع ذلك، لا يبدو أن البحث يؤدي إلى تغيير في مستويات قلق المشاركين، ولا في قدرتهم على تحديد مستوى الفرز بشكل صحيح.

قال ليفين: ”يشير عملنا إلى أنه من المحتمل أن نقول لمرضانا أن يقوموا بالبحث على غوغل.. “ Google it ”.

وتابع: ”يبدأ هذا في تكوين قاعدة الأدلة على أنه لا يوجد الكثير من الضرر في ذلك، وفي الواقع قد يكون هناك بعض الخير“.

وأردف: ”ومع ذلك، حذر الباحثون من أن الدراسة محدودة من خلال جعل المشاركين يتظاهرون بأنهم يشخصون شخصًا عزيزًا عليهم، بدلاً من أنفسهم“.

وختم قائلاً: ”يبقى أن نقرر ما إذا كان الناس سيتصرفون بالطريقة نفسها عند تجربة الأعراض بأنفسهم ومحاولة التشخيص الذاتي“.