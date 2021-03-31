أمريكي يعاني أعراضا نادرة بعد تلقيه لقاح "جونسون آند جونسون"

أُصيب أمريكي يبلغ من العمر 74 عامًا بطفح جلدي بعد الحصول على جرعة من شركة ”جونسون آند جونسون“ ضد فيروس ”كورونا“ المستجد.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بدأ الأمر برد فعل طفيف تحت ذراع الرجل الذي يدعى ريتشارد تيريل، وبعد أربعة أيام من تطعيمه تطور الأمر ليعاني من حكة وتورم في معظم جسده.

وقال إن ”الأمر تطور بسرعة، إلى تقشر جلدي“، وعرض تيريل نفسه على طبيب الأمراض الجلدية الذي أرسله إلى قسم الطوارئ.

وتوصل الأطباء في قسم الطوارئ إلى أن حالة تيريل كانت إحدى الآثار الجانبية النادرة الناتجة عن اللقاح والتي تنجم عن تنشيط جهاز المناعة الخاص به.

ومكث الرجل لمدة 5 أيام في المستشفى، لكنه تعافى وعاد إلى المنزل.

يُذكر أنه تم إبلاغ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بهذا العرض، ويعتبر هذا العرض مختلفًا عن ما يسمى بـ“ذراع كوفيد“ Covid arm والذي حدث لبعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح موديرنا.

كانت البيانات الأولية الخاصة بلقاح ”جونسون آند جونسون“ ذكرت سابقًا أنه آمن وفعال في حماية الأشخاص من الفيروس وأنه حقق اللقاح نجاحًا بنسبة 100% وطور أجسامًا مضادة لمحاربة الفيروس تدوم حتى 71 يومًا.