خبراء منظمة الصحة: اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة وفعالة

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا.

وهذا التقييم أجرته مجموعة الخبراء الإستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية التي اجتمعت من 22 إلى 25 آذار/ مارس.

وقال هؤلاء الخبراء المكلفون صياغة توصيات في مجال اللقاحات: ”إن هذين اللقاحين الصينيين اللذين قدما طلبا للموافقة على استخدامهما لدى منظمة الصحة العالمية، أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يظهر أعراضا“.

وأضافوا: ”لكن ما زال يتعين توافر بيانات في ما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى“.

يذكر أن مجموعة ”جي 42“ الإماراتية، ومجموعة ”سينوفارم CNBG“ الصينية دشنتا يوم الأحد أول خط تصنيع وإنتاج لقاح كوفيد-19 داخل دولة الإمارات يحمل اسم ”حياة-فاكس“.

وجاء ذلك بموجب المشروع المشترك ”علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في الإمارات“، الذي أطلقه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الصيني وانغ يي.