دراسة: الصيام قبل اعتماد نظام غذائي جديد يعزز فقدان الوزن

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو مركز الأبحاث التجريبية والسريرية في برلين، عن عدة فوائد صحية للصيام قبل اعتماد نظام غذائي جديد، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم، وتعزيز القدرة على فقد الوزن الزائد.

ووجد الباحثون أن الصيام لمدة 5 أيام على الأقل قبل بدء حمية غذائية جديدة يساعد على تغيير الجهاز المناعي وميكروبيوم الأمعاء، ما يعزز من إمكانية فقدان الوزن ويخفض ضغط الدم.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعقب الباحثون صحة 71 مشاركا في الدراسة يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل داء السكري والبدانة وارتفاع ضغط الدم، وقسموا المشاركين إلى مجموعتين، بحيث تصوم المجموعة الأولى 5 أيام قبل اعتماد نظام غذائي صحي، بينما تعتمد الأخرى النظام الغذائي نفسه دون صيام.

وبالفعل وجد الفريق أن الأشخاص الذين اعتمدوا الصيام قبل بدء النظام الغذائي الصحي الذي كانت مدته 3 أشهر على الأقل، شهدوا المزيد من فقدان الوزن وانخفاض مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم، مقارنة بالذين اعتمدوا النظام الغذائي مباشرة.

واكتشف الباحثون أن مجموعة الصيام كانت أكثر استجابة للتأثيرات الإيجابية للنظام الغذائي الصحي، وتمكن 43 % من المشاركين فيها من خفض اعتمادهم على الأدوية لتنظيم ضغط الدم، مقارنة بـ 17% فقط من المجموعة الثانية، كما لاحظ الباحثون أيضا تحسنا واضحا في الوزن ومؤشر كتلة الجسم لدى مجموعة الصيام.

وشرح الدكتور أندراس مايفيلد، المؤلف الرئيسي للدراسة: ”من المعروف أن اعتماد نظام غذائي صحي له تأثير إيجابي على ضغط الدم، ويبدو أن اعتماد النظام الغذائي الصحي بعد فترة صيام يعزز من التأثيرات الإيجابية على الصحة العامة“.