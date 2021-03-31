روسيا تسجل أول لقاح للحيوانات ضد كورونا

أعلن كونستانتين سافينكوف، نائب رئيس هيئة الرقابة البيطرية الروسية ”روسلخوزنادزور“، اليوم الأربعاء، أن بلاده سجلت أول لقاح في العالم للحيوانات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال سافينكوف: ”إن اللقاح الأول والوحيد ضد كوفيد-19 للحيوانات يحمل اسم ”كارنيفاك-كوف“ وطوره المركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات“.

وأضاف أنه في شهر أبريل يمكن إطلاق الإنتاج التجاري للقاح.

وأوضح سافينكوف أن التجارب السريرية للقاح، التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، شملت كلابا وقططا والثعالب القطبية والمنك والثعالب العادية وحيوانات أخرى.

وقال إن نتائج الدراسات أتاحت التوصل إلى الاستنتاج بأن اللقاح آمن وفعال، مؤكدا أن جميع الحيوانات الملقحة في التجارب طورت أجساما مضادة لفيروس كورونا.

وأشار سافينكوف إلى أن العلماء يواصلون الدراسة للتأكد من مدة المناعة بعد التطعيم باللقاح، وقال: ”حتى يومنا هذا، المناعة تستمر ستة أشهر“.