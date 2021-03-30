بريطانيا تعتزم تطعيم جميع البالغين فيها قبل تزويد دول أخرى باللقاحات

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستركز على تطعيم جميع سكانها البالغين قبل أن تتمكن من توفير أي جرعات فائضة لدول أخرى مثل: جارتها أيرلندا.

وتلقى أكثر من 30 مليون بريطاني الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 في أسرع حملة تطعيم في أوروبا، وتهدف البلاد إلى استكمال تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية يوليو/ تموز.

لكن بريطانيا وجدت نفسها منخرطة في خلاف علني مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات اللقاحات. وتسير حملات التطعيم في دول التكتل بوتيرة أبطأ كثيرا.

وقال كوارتنج لسكاي نيوز: ”أعتقد أن تركيزنا يجب أن ينصب على محاولة الحفاظ على سلامة البريطانيين، نريد التعاون كذلك مع الدول الأخرى، لكن الأولوية هي استكمال حملة التطعيم“.

وأضاف أن بريطانيا تعمل مع الدول الأوروبية على ضمان تطعيم مواطنيها، وأن هذا ”ليس وضعا تنافسيا“.

لكنه ردّ على سؤال عن ما إذا كانت بريطانيا ستتمكن من مساعدة أيرلندا قائلا: ”لو أن هناك جرعات لقاح فائضة فيمكننا تقديمها، لكن لا تتوافر جرعات فائضة الآن، ما زال يتعين علينا تطعيم أعداد ضخمة“.