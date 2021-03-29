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5 تمرينات بسيطة تساعد على تقوية عضل...
تاريخ النشر: 29 مارس 2021 6:22 GMT
تاريخ التحديث: 29 مارس 2021 8:10 GMT

5 تمرينات بسيطة تساعد على تقوية عضلات أسفل الظهر (صور)

أصبحت تقلّصات الفقرات الموجودة عند أسفل الظهر، والتشنجات العضلية مشكلة شائعة، بسبب عدم تدفق الدم إلى تلك المنطقة نتيجة الجلوس طويلا؛ ما يؤدي إلى آلام مزعجة في

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المصدر: لارا ثابت - إرم نيوز

أصبحت تقلّصات الفقرات الموجودة عند أسفل الظهر، والتشنجات العضلية مشكلة شائعة، بسبب عدم تدفق الدم إلى تلك المنطقة نتيجة الجلوس طويلا؛ ما يؤدي إلى آلام مزعجة في الظهر، وضعف العضلات.

وللتخلص من تلك المشكلة التي باتت منتشرة بسبب الحجر الصحي وعدم الخروج، والجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر وشاشات التلفزيون والهواتف الذكية، إليك 5 تمرينات بسيطة تساعدك علي تقوية عضلات أسفل الظهر.

ليتل بيتس 

للقيام بهذا التمرين، استلق على بطنك مع الضغط على الجزء السفلي كما هو موضح في الصورة، ثم ارفع كلتا الساقين عن الأرض بقدر ما تستطيع، بعد ذلك قم بفتح وغلق الساقين بسرعة.

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 السباحة 

قم برفع ذراعيك وساقيك مع النظر إلى أسفل، ثم قم بتحريك ذراعيك وساقيك لأعلى ولأسفل مع الحفاظ على استقامة المفاصل.. مارس هذه العملية في 3 مجموعات في كل مجموعة 20 مرة.

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 الكوبرا 

استلق على بطنك، مع الحفاظ على القدمين متباعدتين قليلا، ووضع راحتي اليدين على الأرض، ثم ارفع الصدر إلى الأعلى قدر المستطاع، والذقن أيضا، مع الثبات في هذه الوضعية من 5 إلى 35 ثانية، كرر هذا التمرين عشرات المرات.

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التمدد 

قم بالركوع على الأرض، مع مد اليدين إلى الأمام، ومحاولة تقويس ظهرك تماما ليصبح رأسك في مقابل حوضك، ثم حرك رأسك صعودا ونزولا، مع تكرار هذا التمرين خمس مرات.

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 البطلينوس 

استلق على جانبك مع وضع الوركين والكتفين في خط مستقيم، وثني الركبتين بحيث تكون فخذاك بزاوية 90 درجة مع جسمك، ثم ضع رأسك على ذراعك العلوية، ثم قم بثني ذراعك العلوية ووضع يدك على الأرض أمام صدرك لمزيد من الاستقرار، وقم بفتح وغلق الركبتين ببطء لمدة 5 مرات.
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