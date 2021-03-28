منوعات

في حالة نادرة.. استئصال جنين من داخ...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 9:47 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 11:20 GMT

في حالة نادرة.. استئصال جنين من داخل جنين في سلطنة عمان (صور)

أجرى قسم جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني في العاصمة العمانية مسقط، عملية جراحية نادرة، تمثلت في استئصال جنين من داخل جنين لطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، بحسب

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أجرى قسم جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني في العاصمة العمانية مسقط، عملية جراحية نادرة، تمثلت في استئصال جنين من داخل جنين لطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

وقالت الوكالة: ”إن هذه الحالة تعد نادرة الحدوث عالميًا، لكونها تتم في ظروف استثنائية“.

يذكر أن هذه الظاهرة الطبية تُعرف بـ ”fetus infeto“ وتحدث مع 1 من كل 500 حالة ولادة حيّة على مستوى العالم.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play