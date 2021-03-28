في حالة نادرة.. استئصال جنين من داخل جنين في سلطنة عمان (صور)

أجرى قسم جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني في العاصمة العمانية مسقط، عملية جراحية نادرة، تمثلت في استئصال جنين من داخل جنين لطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

قسم جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني يُجري عملية جراحية نادرة تمثلت في استئصال جنين من داخل جنين لطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر وتعد حالة نادرة الحدوث عالميًا لكونها تتم في ظروف استثنائية. pic.twitter.com/gjrCoIApqH — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 28, 2021

وقالت الوكالة: ”إن هذه الحالة تعد نادرة الحدوث عالميًا، لكونها تتم في ظروف استثنائية“.

يذكر أن هذه الظاهرة الطبية تُعرف بـ ”fetus infeto“ وتحدث مع 1 من كل 500 حالة ولادة حيّة على مستوى العالم.