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بينها فقدان الذاكرة.. أعراض عصبية ت...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 8:13 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 10:10 GMT

بينها فقدان الذاكرة.. أعراض عصبية ترتبط بكورونا

كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 60٪ من المصابين بفيروس كورونا معرضون للمعاناة من مشاكل عصبية وإدراكية خطيرة ناتجة عن الفيروس التاجي. ونستعرض في هذا التقرير جانباً

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المصدر: ساندرا ماهر – إرم نيوز

كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 60٪ من المصابين بفيروس كورونا معرضون للمعاناة من مشاكل عصبية وإدراكية خطيرة ناتجة عن الفيروس التاجي.

ونستعرض في هذا التقرير جانباً من الأعراض التي قد يصاب بها البعض وتؤثر على أعصابه نتيجة كورونا:

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تشوش الدماغ

تشوش الدماغ والارتباك من الأعراض العصبية المرتبطة بكورونا، حيثُ يعاني من ذلك معظم المصابين بالفيروس، وحتى المتعافون منه.

ويشير الخبراء إلى أن السبب وراء تشوش الدماغ، الذي يستمر لأشهر، قد يرتبط بارتفاع مستويات ”السيتوكينات الالتهابية“ في السائل النخاعي، الأمر الذي قد يعيق قدرة الخلايا العصبية على التواصل ونقل الإشارات كما هو مطلوب.

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فقدان الذاكرة

ويوضح الخبراء أن نسبة كبيرة من مرضى كورونا وحتى من المتعافين منه، يواجهون مشكلة في الذاكرة، كما أن أدمغتهم قد تصاب بشيخوخة حتى 10 أعوام، بالإضافة إلى ذلك، قد يعانون من مشكلة في ترتيب وتذكر الأفكار وجمع المعلومات.

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صداع وخدر

ويعاني أكثر من 68% من مرضى كورونا من الصداع، ولكنه يكون مختلفاً بعض الشيء عن الصداع المعتاد، إذ يصاحبه ألم وخدر وشعور بوخز وألم في العضلات أيضا.

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الدوار وتشوش الرؤية

تشمل الأعراض العصبية أيضاً كلاً من الدوار وتشوش الرؤية وطنين الأذن، وذلك ينجم عما يسببه كورونا من التهاب شديد قد يسبب مشكلة في الترابط بين الأذن والدماغ، كما قد يصل الأمر إلى فقدان السمع في الحالات الحادة.

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