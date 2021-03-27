رائحة الفم "الكريهة" تكشف عن 6 حالات مرضية

تتعدد الأسباب وراء رائحة الفم الكريهة وليس بالضرورة لعدم العناية بنظافته.

وبحسب موقع ”برايت سايت“، فإن رائحة النفس السيئة تنذرك بإصابتك بالكثير من الأمراض والمشاكل الصحية.

حصوات اللوزتين

تُشير رائحة الفم الكريهة إلى الإصابة بالتهاب اللوزتين وتراكم الحصوات عليهما الذي يجعل المريض يشم رائحة كريهة مثل رائحة حفاضات الأطفال المتسخة ويقوم الطبيب في هذه الحالة باستخدام أدوات طبية متخصصة للتخلص من بقايا عنصر الكالسيوم والبكتيريا المتراكمة على اللوزتين.

حساسية اللاكتوز

تنبعث رائحة ”اللبن الزبادي“ من فم الأشخاص الذين لا تستطيع أجسامهم تحمل عنصر اللاكتوز أي عجز الجسم عن تكسير البروتينات الموجودة في اللبن، وهناك أعراض أخرى مصاحبة مع رائحة الفم مثل التشنجات العضلية والإسهال.

فشل الكبد

يعاني بعض الأشخاص من رائحة تشبه تلك المنبعثة من الأطعمة الحلوة الفاسدة وهذه الرائحة تُنذرك بأن الكبد لا يعمل بشكل جيد ويرافق أيضا رائحة الفم السيئة أعراض أخرى مثل اصفرار البشرة وبياض العين لذا عليك الإسراع لطلب المساعدة الطبية.

سرطان الرئة

تشير رائحة النفس التي تُشبه رائحة العفن إلى خطورة الإصابة بسرطان الرئة لذلك عند شعورك بهذا العرض يجب الإسراع للحصول على المساعدة الطبية.

سرطان أو جرثومة المعدة

تنذرك رائحة الفم السيئة التي تشبه الروائح المعدنية إلى الإصابة بمرحلة متقدمة من سرطان المعدة أو الإصابة بجرثومة المعدة.

أمراض الجهاز التنفسي

تتسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا أو التهابات الجيوب الأنفية المزمنة إلى حدوث رائحة فم سيئة تُشبه رائحة كرات النفتالين التي تستخدم لحفظ الملابس.