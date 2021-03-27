دراسة: شرب الحامل نصف كوب من القهوة يوميًا يؤثر على نمو الجنين

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد ”يونيس كينيدي شرايفر“ الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن شرب الحوامل لنصف كوب من القهوة يوميًا يؤثر على نمو الجنين.

ووجد الباحثون أن النساء الحوامل اللواتي تناولن كافيين بما يعادل أقل من نصف كوب من القهوة باليوم في المتوسط، كن أكثر عرضة لإنجاب أطفال أصغر حجمًا مقارنة بالحوامل اللواتي لم يشربن الكافيين.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يؤدي ضعف نمو الرضع إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة المفرطة، وأمراض القلب والسكري لاحقًا.

وفي حين تشير بعض الإرشادات الطبية إلى أن النساء الحوامل يمكنهن شرب الكافيين بكميات لا تزيد على 200 مللي غرام في اليوم الواحد، وهو ما يعادل شرب كوبين من القهوة الفورية، إلا أن الباحثين وجدوا أن ربع هذه الكمية يمكن أن يؤثر على حجم ونمو الجنين.

ويعتقد أن الكافيين يسبب تضييق الأوعية الدموية في الرحم، مما يؤثر على إمدادات الدم للجنين ويعوق النمو، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل هرمونات إجهاد الجنين، مما يعرض الرضع لخطر زيادة الوزن السريع بعد الولادة، والبدانة، وأمراض القلب والسكري في وقت لاحق من الحياة.

ولذلك ينصح الخبراء الحوامل بالابتعاد تمامًا عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل: القهوة، والشاي، ومشروبات الطاقة الغازية.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كاثرين غرانتز:“حتى نجري المزيد من الدراسات الشاملة عن الأمر، ننصح بتجنب الحوامل تناول الكافيين“.