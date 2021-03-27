180 دولة تعلن التزامها بتوزيع عادل للقاحات كورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت نحو 180 دولة من أصل 193 تنتمي إلى الأمم المتحدة التزامها بضمان توزيع منصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة الجمعة.

وقال الإعلان السياسي الذي جاء بمبادرة من لبنان ”نشعر بقلق عميق أنه على الرغم من الاتفاقات الدولية والمبادرات والإعلانات العامة، فإن توزيع لقاحات كوفيد-19 لا يزال غير منصف في جميع أنحاء العالم، سواء بين البلدان أو داخلها“.

ومع الإشارة الى أن العديد من البلدان لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أي لقاحات، أكد الموقعون على الإعلان في اجتماع للجمعية العامة ”الحاجة إلى تضامن دولي وتعاون متعدد الأطراف لزيادة إنتاج اللقاحات وتوزيعها على المستويين الإقليمي والعالمي“.

واعتبر نص الإعلان أن مبادرة كوفاكس التي تدعمها الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات هي ”الآلية المناسبة“ لضمان ”حصول الجميع عليها بشكل منصف“.

وأضاف أن الموقعين يشجعون بشكل مستمر على ”مزيد من تشارك جرعات اللقاحات بين البلدان القادرة على القيام بذلك وتلك المنخفضة والمتوسطة الدخل والبلدان الأخرى الفقيرة“.

ولم تحظ الوثيقة بحلول الجمعة بدعم مجموعة من الدول من بينها كوريا الشمالية وبورما وبنين وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا والسيشل.

كما أن دولتي الفاتيكان وفلسطين – وهما تحملان صفة مراقب في الأمم المتحدة – لم توقعا حتى الآن على الإعلان.