البرازيل تسجل 3650 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة

سجلت البرازيل يوم الجمعة عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغ 3650، كما كشفت البلاد عن وصول أول لقاحين محليين للوقاية من المرض إلى مرحلة التجارب البشرية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بكوفيد-19 في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية إلى أكثر من 300 ألف، وذلك في ثاني أكبر عدد بالعالم بعد الولايات المتحدة.

وكان عدد الوفيات الجمعة هو الرقم القياسي الثاني خلال أسبوع، كما سجلت البرازيل أكثر من مئة ألف إصابة بالفيروس يوم الخميس.

وتلقت أنفيسا – وهي الجهة التنظيمة بقطاع الصحة – طلبا يوم الجمعة لبدء المرحلتين الأولى والثانية للقاح فيرساميون الذي تطوره جامعة ساو باولو ريبيراو بريتو بالتعاون مع شركتي فارماكور وبي.دي.إس بيوتكنولوجي.

وكان معهد بوتانتان للطب الحيوي في ساو باولو قد قال في وقت سابق إنه سيسعى للحصول على موافقة لبدء التجارب البشرية على لقاحه بهدف بدء التطعيم به في يوليو تموز.