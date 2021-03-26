التحذير من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونيا

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات ”كوفيد 19 “ مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم أن هناك عمليات تهريب للقاحات كورونا، وكذلك عمليات تزوير عبر إعادة استخدام العبوات الفارغة، مطالباً بعدم شراء أي لقاحات خارج القنوات الرسمية والحكومية، وإبلاغ السلطات الوطنية أو المنظمة في حال الكشف عن مروجيها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

وتسابق دول كثيرة الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن من مواطنيها للحد من تفشي فيروس كورونا وتداعيات ذلك على القطاعات الاقتصادية.

وبدأت موجة شرسة من الوباء باجتياح معظم دول العالم بالتزامن مع جهود تصنيع وتوريد لقاحات كورونا.

وبالتزامن مع ذلك ما زالت الأخبار الواردة بشأن وجود آثار جانبية للقاح أسترازينيكا تتوالى.

أبلغ بريطانيون عن إصابتهم بآثار جانبية غريبة بعد تلقيهم جرعة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأصدرت هيئة تنظيم الأدوية المسؤولة عن سلامة اللقاح ومنتجات الرعاية الصحية، في بريطانيا، تقريرا يوضح الآثار الجانبية الغريبة التي أصيب بها متلقون للقاح مثل البكاء والصراخ والتثاؤب.

واشتملت القائمة على عدة أعراض، مثل: تغير لون الأسنان وسقوطها والشعور بانتفاخ البطن المستمر والغازات المزعجة، فيما أبلغ أشخاص عن الرمش بأعينهم بشكل مبالغ فيه، وهناك آخرون أبلغوا عن تغير في لون العين، وآخرون ظهر على جلدهم آثار لدغات تشبه لدغات الحشرات والبعوض.

واشتمل التقرير أيضا على معاناة بعض الأشخاص إما من زيادة أو انخفاض الوزن دون أسباب، وهناك من يعانون من الشعور المستمر بالإجهاد والإعياء.