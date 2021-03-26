مسؤول: الهند تعلق إرسال شحنة من لقاح كورونا إلى إيران

أعلن مسؤول إيراني، الجمعة، أن الهند علقت تزويد بلاده باللقاح المضاد لفيروس كورونا في ظل تزايد الإصابات والوفيات بين الإيرانيين.

وقال رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري: إن ”إيران اشترت 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من الهند، منها 125 ألف جرعة دخلت البلاد“.

وأضاف شهرياري أن ”مكتب المدعي العام الهندي حظر تصدير ما تبقى من الشحنة؛ بسبب احتياجات الهند لهذا اللقاح في ظل تفشي فيروس كورونا“.

وأوضح أن ”الهند مدينة لإيران بمبلغ 700 مليون دولار يتعلق بصادرات النفط الإيرانية التي يصعب حلها بسبب العقوبات الأمريكية“، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية بشأن موضوع اللقاح.

وفي آذار/ مارس الجاري، ”أظهرت معلومات أولية من التجربة الثالثة للقاح كوفاكسين، المصنع في الهند بدعم حكومي، أنه فعّال بنسبة 81 %“.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الخميس، تسلم الشحنة الرابعة من لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي.

من جهته، توقع السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، الجمعة، أن يبدأ الإنتاج المشترك للقاح الروسي في إيران نيسان/أبريل“.

وقال جلالي: ”من المتوقع خلال الأسبوع المقبل إرسال مكونات اللقاح من روسيا إلى إيران، وفي نيسان المقبل سنشهد بدء التشغيل المشترك لإنتاج اللقاح في إيران، حيث سيصل إجمالي حجم الإنتاج إلى 9 ملايين جرعة من اللقاح شهريا، في المرحلة الأولى“.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في إيران، منذ بدء تفشي الوباء في شباط/فبراير 2020، أكثر من 1.8 مليون حالة، والوفيات تجاوزت الـ 62 ألفًا.