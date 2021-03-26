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5 نصائح لتقليل الانتفاخ والغازات وآ...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 16:41 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 19:05 GMT

5 نصائح لتقليل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة ومنع حدوثها مرة أخرى

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل المعدة المختلفة المتمثلة في الانتفاخ والغازات، ويبدو الانتفاخ وكأنه تورّم أو ضيق في البطن، وغالبًا ما يكون غير مريح لكنه لا

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل المعدة المختلفة المتمثلة في الانتفاخ والغازات، ويبدو الانتفاخ وكأنه تورّم أو ضيق في البطن، وغالبًا ما يكون غير مريح لكنه لا يدعو للقلق.

ويحدث الانتفاخ لعدة أسباب ومن ضمنها:

  • عدم تحمّل الطعام، مثل عدم تحمل اللاكتوز أو الاضطرابات الهضمية.
  • تناول الطعام بسرعة كبيرة، مما قد يؤدي إلى ابتلاع الهواء.
  • متلازمة ما قبل الحيض؛ بسبب التغيرات الهرمونية
  • الإمساك وتأخر إفراغ المعدة
  • أمراض المرارة
  • متلازمة القولون العصبي وأنواع معينة من السرطان، مثل: سرطان المعدة، والأمعاء، والمبيض.

وهناك بعض الطرق والنصائح التي يمكن اتباعها لتقليل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة.. وهي:

تجنب بعض الأطعمة

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هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على أنواع معينة من الكربوهيدرات التي لا يتم هضمها بشكل جيد في الأمعاء الدقيقة، ما قد يسبب الانتفاخ والغازات لدى الأشخاص، خاصة للذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

وتشمل هذه الأطعمة ما يلي: البروكلي، القرنبيط، الكرنب، نبات الهليون، التفاح، البقوليات، البصل، الثوم.

تناول الأطعمة التي تقلل الانتفاخ

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يمكن أن يساعد تناول بعض الأطعمة أيضًا بتقليل الانتفاخ، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من ”FODMAPs“ التي يمكن أن تقلل من الانتفاخ وهي: المكسرات، والبذور، والسمك، والبيض، والموز، والتوت، والشمام، والخيار، والجزر، والكينوا.

تناول الطعام ببطء

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ويحدث الانتفاخ غالبًا عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، ويشير الأطباء إلى أن تناول الطعام بسرعة يزيد من الهواء ويؤدي إلى الانتفاخ.

وفيما يلي بعض النصائح لإبطاء تناول الطعام، ومنها: شرب الماء  أثناء تناول الطعام، ومضغ الطعام جيدًا لمدة 10 إلى 15 ثانية قبل بلعه وتناول وجبات خفيفة صغيرة.

ممارسة الرياضة

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وتقلل التمارين الرياضية من الإصابة بالانتفاخ، وليس بالضرورة الانخراط في تمارين شاقة، حيث يمكن للنشاط البدني الخفيف، مثل المشي، أن يقلل من أعراض الانتفاخ.

وتتضمن الأشكال الأخرى من التمارين التي يمكن أن تقلل من الانتفاخ: ركوب الدراجات، واليوغا.

شرب الماء

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في حال الشعور بانتفاخ البطن، فقد لا ترغب بتناول أو شرب أي شيء، إلا أن تناول الماء يمكن أن يساعد بتخفيف الأعراض.

ونظرًا لأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن تسبب الانتفاخ، ويساعد شرب الماء بطرد الصوديوم الزائد من الجسم.

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