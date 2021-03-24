للراغبين بالإقلاع عن التدخين.. هذه الأطعمة والمشروبات ستساعدكم

تُعد خطوة الإقلاع عن التدخين من الأمور الصعبة التي يواجهها الكثير من الناس، وذلك بسبب الرغبة الملحة في تناول التبغ.

ومنذ بدء انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19)، تعهد العديد من الأشخاص بالإقلاع عن التدخين كقرار لبدء عام جديد أو كهدف صحي.

وكان الموضوع الأكثر بحثًا على محرك البحث خلال الجائحة: ”هل التدخين يزيد من خطر وفيات كورونا أم لا؟“.

إلى ذلك، فقد ظهرت أدلة علمية على أن تناول بعض الأطعمة والمشروبات يساعد في الإقلاع عن هذه العادة الخطيرة، ومن بينها:

فيتامين C

يسبب التدخين تقليل فيتامين C في الجسم بمقدار 25 ميكروغرامًا.

في المتوسط، نحتاج إلى حوالي 100 مليغرام من فيتامين سي يوميًا، نحن بحاجة إلى فيتامين سي للحفاظ على مناعتنا، وللبشرة الخالية من العيوب، والشعر اللامع والعديد من وظائف التمثيل الغذائي الأخرى في الجسم.

وتناول فيتامين C سيساعدك أيضًا على الإقلاع عن التدخين، عندما تستهلك أطعمة مثل البرتقال، اليوسفي، الجوافة، الليمون، الكزبرة ، النعناع، حيث تساعدك هذه الأطعمة على تحسين براعم التذوق وتقليل الرغبة في تناول التبغ.

ولهذا، يمكنك تناول كوب من عصير البرتقال الطازج مع بعض الكزبرة الطازجة أو أوراق النعناع أو أوراق المورينغا، أو تناول برتقالة واحدة أو كوب من ماء الليمون كلما شعرت برغبة في التدخين.

الحليب

وجدت دراسة حديثة أن تناول كوب من الحليب يقلل من الرغبة في التدخين؛ لأنه يحتوي على مادة ”التربتوفان“ التي تساعد في تحسين مزاجك.

قم بإضافة بعض بتلات الورد والزعفران والكركم والفستق إلى الحليب لرفع براعم التذوق والمزاج، تضيف هذه التوابل أيضًا فوائد صحية هائلة، ولن يساعدك ذلك على الإقلاع عن التدخين فحسب، بل سيضيف أيضًا عناصر غذائية إلى جسمك.

شاي مانع للتدخين

يساعد هذا الشاي على الإقلاع عن التدخين، عن طريق سحب النيكوتين من الجسم بشكل تدريجي.

ولتحضير هذا الشاي، اخلط أجزاء متساوية من أعشاب ”جاتامامسي“ و“البابونج“ و“البراهمي“، خذ ملعقة صغيرة من هذا الخليط في كوب من الماء الساخن واشربه.

يُعتقد أن عشبة ”جاتامامسي“ تزيد من مادة ”السيروتونين“ في الدماغ وهو معروف جيدًا بفوائده المضادة للإجهاد.

وتساعد البراهمي على طرد السموم من الجسم، أما أزهار البابونج فإنها تقلل التوتر وتساعد في طرد السموم أيضًا، وفي المحصلة سيقلل الجمع بين هذه الأعشاب الثلاثة من رغبتك في التدخين.