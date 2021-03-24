دراسة أمريكية: "خلايا الزومبي" تزداد نشاطا لساعات بعد وفاة الإنسان

تشير معظم الأبحاث إلى أن كل شيء في الدماغ يتوقف بمجرد وفاة الشخص، ولكن حديثا وجدت دراسة جديدة صادمة مجموعة من الجينات ”الزومبي“ التي تنشط لساعات بعد الوفاة.

ووجد فريق من جامعة إلينوي شيكاغو مجموعة من الخلايا الالتهابية التي تسمى ”الخلايا الدبقية“، والتي يزداد نشاطها وتنمو إلى حجم هائل نسبيا بعد الوفاة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد راقب الباحثون نشاط الإفرازات الجينية في أنسجة دماغ المتوفى للتو ولاحظوا أنها تُنبت أطرافا طويلة لعدة ساعات بعد الوفاة.

وعلى الرغم من أن نشاط الجينات بعد الوفاة قد يبدو غريبا، إلا أن الخبراء أوضحوا أن هذا يرجع إلى أن هذه الخلايا تعمل عامة على إصلاح الأضرار بعد إصابات الدماغ مثل الحرمان من الأكسجين أو السكتة الدماغية.

وفي الدراسة حلل الباحثون أنسجة الدماغ التي تم جمعها أثناء الجراحة، ووجدوا أن حوالي 80 % من الجينات التي تم تحليلها ظلت مستقرة نسبيا لمدة 24 ساعة، ولم تتأثر كثيرا.

وكانت هناك مجموعة من الجينات التي تزداد نشاطا بينما تتدهور الجينات العصبية، واستمرت عملية زيادة النشاط لحوالي 12 ساعة.

وقال الدكتور جيفري لوب، رئيس قسم الأعصاب وإعادة التأهيل في كلية الطب بجامعة إلينوي شيكاغو: ”تفترض معظم الدراسات أن كل شيء في الدماغ يتوقف عندما يتوقف القلب عن النبض، ولكن هذا ليس كذلك، وستكون هناك حاجة إلى النتائج التي توصلنا إليها لتفسير البحوث على أنسجة الدماغ البشري“.