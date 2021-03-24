للذكاء البشري أكثر من نوع.. تعرف عليها وعلى خصائصها

عادة ما يتبادر إلى أذهاننا القدرات الأكاديمية ومهارات التفكير وما شابه عندما يرتبط الأمر بالذكاء، لكن الحقيقة تختلف عن ذلك.

فعلى عكس الاعتقاد الشائع، للذكاء البشري أكثر من نوع، وكل فرد منا يتميز أكثر بأحد هذه الأنواع مقارنة بغيره.

ونستعرض في التقرير التالي خصائص وأنواع الذكاء البشري:

الذكاء البصري أو المكاني

أصحاب هذا النوع من الذكاء يتميزون بمهارة فطرية في ما يتعلق بالخرائط والرسوم البيانية والرسم والفنون البصرية بجانب إمكانية التعرف على الأنماط.

الذكاء الجسدي الحركي

يتمثل هذا الذكاء في براعة حركة الجسم والسيطرة الجسدية بجانب وجود تنسيق وتوازن عالٍ بين اليد والعين.

وأصحاب هذا النوع من الذكاء بارعون في الرقص والرياضة ومجال النحت أو التمثيل والمعالجة الفيزيائية، وغالبا ما يتذكرون الأشياء من خلال تنفيذها أكثر من الاعتماد على سماعها أو رؤيتها.

الذكاء اللغوي اللفظي

يرتبط هذا النوع بالقدرة على استخدام وصياغة الكلمات بشكل جيد، سواء عند الكتابة أو القراءة. وأصحاب هذا الذكاء يكونون شديدي الحساسية لمعاني الكلمات والصوت والإيقاعات ويستمتعون بالقراءة والكتابة والمشاركة في المناقشات وحفظ المعلومات.

الذكاء الشخصي

أصحاب الذكاء الشخصي حساسون لمشاعرهم ومدركون لها ولحالتهم العاطفية، وغالبا ما يكون لديهم هدف واضح، كما يتميزون بالانعكاس على الذات وتحليل وتقييم نقاط قوتهم.

الذكاء الحسابي المنطقي

يجيد أصحاب هذا النوع التفكير والتحليل المنطقي للأمور، ويتميزون بمهارات عالية في حل المشاكل بجانب إجراء التجارب العلمية وحل الحسابات المعقدة والبرمجة وما شابه.

الذكاء الموسيقي

يرتبط أحد أنواع الذكاء أيضا بالموسيقى، ويكون أصحابه من الأكثر حساسية للإيقاع والنغمة واللحن، ويتميزون بقدرة هائلة على العزف وتعلم استخدام العديد من الآلات الموسيقية، ولديهم تقدير قوي للموسيقى.

الذكاء العاطفي

أصحاب هذا النوع من الذكاء يجيدون فهم وتفهم الآخرين والتفاعل معهم، ويتميزون بسهولة تقييم مشاعر الآخرين وحالاتهم المزاجية.

كما يتميزون بقدرة عالية على التواصل الشفهي وغير الشفهي، ودائما ما يحاولون حل النزاعات وإنشاء علاقة إيجابية مع الآخرين.

الذكاء الطبيعي

يهتم ذوو الذكاء الطبيعي العالي بالبيئة والتعرف على الأنواع الأخرى من الكائنات وما يتعلق بعلم النبات والأحياء والحيوان، كما يستمتعون بالتخييم والبستنة والمشي لمسافات طويلة.

الذكاء الاجتماعي

قد يتشابه بعض الشيء مع الذكاء العاطفي، لكنه يرتبط بإدارة القدرات المطلوبة للتواصل الفعال مع الآخرين وإنشاء علاقات متنوعة بجانب تميز الشخص بمهارة الإنصات وإدراك الذات وإبراز الشخص لنفسه وأن يكون له دور مؤثر.