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ألم الركبة أثناء الليل.. أسبابه وعل...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 15:39 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 16:15 GMT

ألم الركبة أثناء الليل.. أسبابه وعلاجه

يعاني كثير من الأفراد عادة من آلام المفاصل أو الركبة والعضلات بعد بذل مجهود، وخاصة عند محاولة الاستلقاء أو الراحة في الليل، وذلك أمر طبيعي. إلا أن بعض الأشخاص

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المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

يعاني كثير من الأفراد عادة من آلام المفاصل أو الركبة والعضلات بعد بذل مجهود، وخاصة عند محاولة الاستلقاء أو الراحة في الليل، وذلك أمر طبيعي.

إلا أن بعض الأشخاص يعانون من ألم الركبة أثناء الليل بشكل خاص، وهو أمر محير، ولكن صحيفة ”تايمز أوف إنديا“، توضح أسباب ذلك.

التهاب المفاصل

يعد التهاب المفاصل وخاصة النوع المعروف باسم ”الفصال العظمي“، أحد الأسباب الرئيسية وراء ألم الركبة في الليل، ويحدث فيها تآكل في الغضروف الحامي للمفصل، وينتج عنه تلف في مفاصل أي جزء من الجسم، وخاصة اليدين والركبتين والفخذين.

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وعادة ما تنشط هذه الحالة في الليل أو خلال الراحة عامة، وسبق أن كشفت دراسات، أن حوالي 70 % من المصابين بهذه الحالة يعانون من اضطراب النوم أو عدم القدرة على الاستمرار في النوم خلال الليل، وتشمل الأعراض كلا من التصلب والألم والتورم.

ركبة العداء

حالة شائعة وراء آلام الركبة، وخاصة لدى الرياضيين، وترتبط بالركض أو القفز، ولكنها قد تحدث أيضا نتيجة خلل في الرضفة أو مقدمة الركبة، وتظهر الأعراض كألم بالقرب من الركبة أو شعور بالاحتكاك في الرضفة.

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التهاب كيسي

هذا النوع أحد الأسباب وراء ألم الركبة عامة وفي الليل، وتحدث هذه الحالة التهابا على شكل أكياس صغيرة من السوائل موجودة في الركبة، والتي تساعد في سلاسة حركة الأوتار.

وعند حدوث الالتهاب، تنتفخ هذه الأكياس وتسبب تورما أو ألما مصحوبا بشعور دافئ في الركبة.

قلة النوم

يساهم اضطراب أو قلة النوم في تفاقم الألم والالتهابات، بما في ذلك ألم الركبة وخلال الليل؛ وذلك لأن النوم هام لتعافي الجسم وتجديد نشاطه.

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العلاج

يوصى بسرعة استشارة الطبيب عند استمرار ألم الركبة في الليل، لتشخيص الحالة وتحديد خطة العلاج المناسبة على أساسها، والتي كثيرا ما تعتمد على تمارين معينة بجانب الأدوية.

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