ظهور آثار جانبية على بريطانيين بعد تلقيهم لقاح "أسترازينيكا"

أبلغ بريطانيون عن إصابتهم بآثار جانبية غريبة بعد تلقيهم جرعة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأصدرت هيئة تنظيم الأدوية المسؤولة عن سلامة اللقاح ومنتجات الرعاية الصحية، في بريطانيا، تقريرًا يوضح الآثار الجانبية الغريبة التي أصيب بها متلقون للقاح مثل البكاء والصراخ والتثاؤب.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فقد ناشد المسؤولون، الأشخاص متلقي اللقاح بالإبلاغ عن أي أعراض غريبة ظهرت عليهم، في الوقت الذي توجد فيه قائمة مكونة من 65 صفحة تنطوي على أعراض غريبة تم الإبلاغ عنها.

وأكد المسؤولون بهيئة تنظيم الأدوية، أن جميع الأعراض المُبلغ عنها لم يتم إثباتها بالدليل العلمي أنها من آثار اللقاح الجانبية، لكن يتم الاحتفاظ بها في سجلات للبحث عن ما إذا كان هناك رابط بينها وبين اللقاح في وقت لاحق.

واشتملت القائمة على عدة أعراض، مثل: تغير لون الأسنان وسقوطها والشعور بانتفاخ البطن المستمر والغازات المزعجة، فيما أبلغ أشخاص عن الرمش بأعينهم بشكل مبالغ فيه، وهناك آخرون أبلغوا عن تغير في لون العين، وآخرون ظهر على جلدهم آثار لدغات تشبه لدغات الحشرات والبعوض.

واشتمل التقرير أيضًا على معاناة بعض الأشخاص إما من زيادة أو انخفاض الوزن دون أسباب، وهناك من يعانون من الشعور المستمر بالإجهاد والإعياء.

وهناك حالات فردية قليلة أبلغت عن شعورها بعد تلقي اللقاح بالرغبة في حبس أنفاسهم والبكاء والصراخ، وأبلغ آخرون عن وجود قلق مستمر بداخلهم حول الخوف من الموت.

وأفاد العديد من الأشخاص، أنهم شعروا بأعراض عامة غير طبيعية لا يعرفون كيفية شرحها وتفسيرها، وانتشرت الادعاءات في وقت سابق حول تسبب اللقاح في إصابة متلقيه بالجلطات الدموية المميتة.

ووفقا للصحيفة، فإن هناك آثارا جانبية شائعة بعد تلقي اللقاح مثل الحمى وآلام العضلات والصداع، لكن تم التأكيد أن هذه الأعراض طبيعية للغاية لأي لقاح وليست خطرة على حياة الأشخاص.