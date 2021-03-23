منوعات

بريطانيا تفرض 5 آلاف جنيه إسترليني...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 9:50 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 10:10 GMT

بريطانيا تفرض 5 آلاف جنيه إسترليني غرامة السفر للخارج دون سبب وجيه‎

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها، الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو/ حزيران، وذلك

+A -A
المصدر: رويترز

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها، الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو/ حزيران، وذلك في تشديد للقيود الحدودية بالبلاد، وقضاء العطلات في الخارج محظور حاليا في بريطانيا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز: ”أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج.. هو الـ17 من مايو/ أيار“.

وأضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة كالعمل أو التعليم. ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم الـ12 من أبريل/ نيسان.

لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الاثنين، بشأن موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا تضع ذروة موسم العطلات في مهب الريح.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play