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انتبه.. علامات تشير لمعاناة طفلك من...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 6:22 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 7:05 GMT

انتبه.. علامات تشير لمعاناة طفلك من مشكلة في بصره

تؤثر بعض الأمور على صحة العين والبصر عند الأطفال، ولا يقتصر ذلك على ملاحظة مشكلة في الرؤية فقط، إذ هناك عدة علامات مختلفة تكشف وجود مشكلة، منها: اختلال العين

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المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

تؤثر بعض الأمور على صحة العين والبصر عند الأطفال، ولا يقتصر ذلك على ملاحظة مشكلة في الرؤية فقط، إذ هناك عدة علامات مختلفة تكشف وجود مشكلة، منها:

اختلال العين

تُعرف أيضاً باسم الحول، وهي حالة شائعة للغاية بين الأطفال ويحدث فيها اختلال في وضع أو اتجاه العين، وغالباً ما تشير إلى وجود اضطراب يؤثر على دماغ الطفل.

يوضح الخبراء أن إعتام العدسة أو حدوث إصابة في العين، قد يكون هو السبب وراء الإصابة بالحول، في حين أن معظم الأطفال المصابين بالحول لا يعانون من هذه المشاكل.

وعدم علاج الحالة يمكن أن يؤدي إلى ضعف في الرؤية والإصابة بما يُعرف بالعمش أو كسل العين.

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التحديق مع تضييق العين

تضييق العين أو محاولة التحديق بإغلاق العين جزئياً يمكن أن يرتبط بعدة مشاكل في بصر طفلك، بما في ذلك الحول وقصر أو طول النظر وما يُعرف باللابؤرية.

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وضعية غير طبيعية للرأس

ملاحظة إدارة أو إمالة الطفل لرأسه في وضع معين من أجل رؤية أفضل، يمكن أن تشير لوجود مشكلة في بصره، خاصة ما يُعرف بالرأرأة أو العيون الراقصة، وهي حالة يحدث فيها حركات متتالية وسريعة لاإرادية في كرة العين.

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ابيضاض الحدقة

ملاحظة ابيضاض في حدقة العين قد تشير إلى عدة مشاكل، بما في ذلك إعتام العدسة ووجود ورم داخل العين أو مشكلة تتطلب نظارات أو اختلال العين.

ويجدر بالإشارة أن ابيضاض الحدقة يمكن ملاحظته بشكل أفضل عند التقاط صورة مع فلاش.

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ارتخاء أو تدلي الجفن

بجانب ما ذُكر أعلاه، يشير الخبراء إلى أن تدلي أو ارتخاء الجفن قد يؤدي إلى ضعف الرؤية ويشير لوجود مشكلة غير مشخصة.

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ويوصى بضرورة المتابعة واستشارة الطبيب دون تأجيل عند ملاحظة أي من العلامات المذكورة أعلاه أو غيرها، لأنه نادراً ما تظهر أعراض مرئية أو واضحة على الأطفال تشير لمشكلة في الرؤية.

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