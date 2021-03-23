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إسرائيل ونيوزيلندا تجيزان بيع بخاخ...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 1:35 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 2:30 GMT

إسرائيل ونيوزيلندا تجيزان بيع بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا

وافقت إسرائيل ونيوزيلندا مبدئيا على بيع بخاخ للأنف يحتوي على أكسيد النيتريك ويمكنه أن يمنع انتقال فيروس كورونا، حسبما قالت الشركة المنتجة سانوتايز للبحث

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المصدر: رويترز

وافقت إسرائيل ونيوزيلندا مبدئيا على بيع بخاخ للأنف يحتوي على أكسيد النيتريك ويمكنه أن يمنع انتقال فيروس كورونا، حسبما قالت الشركة المنتجة سانوتايز للبحث والتطوير.

وقد بدأ تصنيع بخاخ أكسيد النيتريك الأنفي تحت الاسم التجاري (إنوفيد) في إسرائيل بالتعاون مع شركة نكستار تشيمفارما سولوشنز ومن المتوقع بيعه هذا الصيف.

وفي نيوزيلندا، سجلت شركة سانوتايز بخاخها الأنفي لدى هيئة سلامة الأدوية والأدوات الطبية مما يسمح لها بتوزيع وبيع منتجها للجمهور مباشرة وفقا لما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في فانكوفر في كندا.

وبخاخات الأنف التي تحتوي على مادة أكسيد النيتريك تقي الجسم من الفيروسات التي تدخله من خلال الجهاز التنفسي العلوي.

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