منوعات

أبرز الفيتامينات والمعادن التي يحتا...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 8:47 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 9:15 GMT

أبرز الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم مع التقدم في العمر

تحتاج أجسامنا مع التقدم في العمر إلى التركيز على فيتامينات ومعادن مختلفة، ويجب على الجسم أن يحصل على حصته اليومية المتوازنة منها للحفاظ على الصحة العامة وتجنب

+A -A
المصدر: لؤلؤة أحمد - إرم نيوز

تحتاج أجسامنا مع التقدم في العمر إلى التركيز على فيتامينات ومعادن مختلفة، ويجب على الجسم أن يحصل على حصته اليومية المتوازنة منها للحفاظ على الصحة العامة وتجنب الإصابة بالأمراض.

يقول الخبراء إنه ”مع التقدم في العمر يجب علينا أن ندرج هذه الفيتامينات والمعادن التالي ذكرها في نظامنا الغذائي، إما عن طريق الوجبات أو تناول المكملات الغذائية“.

وأول هذه المكملات فيتامين ”B12″، الذي يتواجد في العديد من الأطعمة مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والحبوب.

وهذا الفيتامين له دور فعال في تكوين خلايا الدم والخلايا العصبية.

2021-03-vitamin-b12

فيتامين D

يعتبر ضوء الشمس هو المصدر الأساسي لفيتامين D، ولكن مع التقدم في العمر يصبح من الصعب على أجسامنا امتصاص هذا الفيتامين.

هناك مصادر قليلة من الأطعمة التي تستطيع إمداد أجسادنا بفيتامين D مثل السلمون والسردين والماكريل.

2021-03-healthy-foods-containing-vitamin-d-picture-id997087146

وتكمن أهمية هذا الفيتامين في تعزيز الجهاز المناعي والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر وأيضاً تعزيز قوة العضلات والأعصاب.

فيتامين B6

يوجد فيتامين B6 في الكبد والأسماك الدهنية وحبوب الإفطار.

2021-03-vitacup-b6-vitamin-benefits

ويساعد هذا المكمل على تعزيز القدرات العقلية والوقاية من الخرف، كما يحفز الجسم على القضاء على الجراثيم فضلاً عن دوره في تطوير ونمو مخ الأطفال، وهو من الفيتامينات الأساسية التي يجب علينا إدراجها في نظامنا الغذائي مع التقدم في العمر.

المغنيسيوم

نستطيع الحصول على عنصر المغنيسيوم المفيد لصحة العظام وموازنة معدل السكر في الدم  في أطعمة مختلفة مثل المكسرات والخضراوات الورقية.

2021-03-lmgnysywm_fy_ltm

البروبيوتيك

يوجد البروبيوتيك في الزبادي والمخلل ويمكن الحصول عليه عن طريق تناول المكملات الغذائية. وعنصر البروبيوتيك مفيد للغاية في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوقاية من القولون العصبي والإسهال وأيضاً الحساسية.

2021-03-d8a7d984d8a8d8b1d988d8a8d98ad988d8aad98ad983

الزنك

يلعب الزنك دورا كبيرا في القضاء على الالتهابات وتعزيز حاستي الشم والتذوق وأيضا حاسة البصر.

2021-03-7f7aa4983004962b6e354cfaefca6014

ويوجد هذا العنصر في عدة أكلات مثل المحار وسرطان البحر ولحوم البقر وحبوب الإفطار.

السيلينيوم

نستطيع الحصول على عنصر السيلينيوم الغذائي عند تناول المكسرات الذي يعمل على تعزيز الغدة الدرقية وقوة العضلات والوقاية من السرطان والخرف.

2021-03-foodcontainingselenium

ولكن لا يجب الإفراط في تناول هذا العنصر، لأنه يسبب تساقط الشعر وهشاشة الأظافر.

البوتاسيوم

يمتلك عنصر البوتاسيوم دوراً مهما في تعزيز صحة الجسم من القلب والكلى للعضلات والأعصاب ويقي من هشاشة العظام والسكتات الدماغية.

2021-03-أهمية-البوتاسيوم-للحامل-1

ويوجد عنصر البوتاسيوم في السبانخ والموز والحليب والزبادي والموز والمشمش المجفف.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play