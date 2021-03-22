أبرز الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم مع التقدم في العمر

تحتاج أجسامنا مع التقدم في العمر إلى التركيز على فيتامينات ومعادن مختلفة، ويجب على الجسم أن يحصل على حصته اليومية المتوازنة منها للحفاظ على الصحة العامة وتجنب الإصابة بالأمراض.

يقول الخبراء إنه ”مع التقدم في العمر يجب علينا أن ندرج هذه الفيتامينات والمعادن التالي ذكرها في نظامنا الغذائي، إما عن طريق الوجبات أو تناول المكملات الغذائية“.

وأول هذه المكملات فيتامين ”B12″، الذي يتواجد في العديد من الأطعمة مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والحبوب.

وهذا الفيتامين له دور فعال في تكوين خلايا الدم والخلايا العصبية.

فيتامين D

يعتبر ضوء الشمس هو المصدر الأساسي لفيتامين D، ولكن مع التقدم في العمر يصبح من الصعب على أجسامنا امتصاص هذا الفيتامين.

هناك مصادر قليلة من الأطعمة التي تستطيع إمداد أجسادنا بفيتامين D مثل السلمون والسردين والماكريل.

وتكمن أهمية هذا الفيتامين في تعزيز الجهاز المناعي والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر وأيضاً تعزيز قوة العضلات والأعصاب.

فيتامين B6

يوجد فيتامين B6 في الكبد والأسماك الدهنية وحبوب الإفطار.

ويساعد هذا المكمل على تعزيز القدرات العقلية والوقاية من الخرف، كما يحفز الجسم على القضاء على الجراثيم فضلاً عن دوره في تطوير ونمو مخ الأطفال، وهو من الفيتامينات الأساسية التي يجب علينا إدراجها في نظامنا الغذائي مع التقدم في العمر.

المغنيسيوم

نستطيع الحصول على عنصر المغنيسيوم المفيد لصحة العظام وموازنة معدل السكر في الدم في أطعمة مختلفة مثل المكسرات والخضراوات الورقية.

البروبيوتيك

يوجد البروبيوتيك في الزبادي والمخلل ويمكن الحصول عليه عن طريق تناول المكملات الغذائية. وعنصر البروبيوتيك مفيد للغاية في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوقاية من القولون العصبي والإسهال وأيضاً الحساسية.

الزنك

يلعب الزنك دورا كبيرا في القضاء على الالتهابات وتعزيز حاستي الشم والتذوق وأيضا حاسة البصر.

ويوجد هذا العنصر في عدة أكلات مثل المحار وسرطان البحر ولحوم البقر وحبوب الإفطار.

السيلينيوم

نستطيع الحصول على عنصر السيلينيوم الغذائي عند تناول المكسرات الذي يعمل على تعزيز الغدة الدرقية وقوة العضلات والوقاية من السرطان والخرف.

ولكن لا يجب الإفراط في تناول هذا العنصر، لأنه يسبب تساقط الشعر وهشاشة الأظافر.

البوتاسيوم

يمتلك عنصر البوتاسيوم دوراً مهما في تعزيز صحة الجسم من القلب والكلى للعضلات والأعصاب ويقي من هشاشة العظام والسكتات الدماغية.

ويوجد عنصر البوتاسيوم في السبانخ والموز والحليب والزبادي والموز والمشمش المجفف.