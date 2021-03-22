6 مخاطر صحية يسببها قضم الأظافر

يعاني الكثير من الأشخاص من عادة قضم الأظافر السيئة إذا تعرضوا للتوتر أو الإجهاد أو الملل.

وكشفت الدراسات أن ما يقرب من 30% من سكان العالم يعانون من هذه العادة.

وعلى الرغم من أن الأمر يبدو بسيطا لكنه ينطوي بداخله على مخاطر ومضاعفات صحية غير واضحة للكثيرين.

أعراض صحية تتسبب بها عادة قضم الأظافر:

ضرر الأسنان

يؤدي قضم الأظافر إلى ضرر دائم للأسنان وأيضاً اللثة، فالقضم المستمر يؤدي لتشقق الأسنان بسبب الاحتكاك بينها وبين الأظافر فضلاً عن خروج الأسنان عن مكانها الطبيعي وتوسعة المسافات بينها وفي النهاية يؤدي الأمر لتساقط الأسنان.

رائحة الفم السيئة

لا يضمن غسيل الأيدي المتكرر إزالة الجراثيم والأتربة من الأظافر، وعند قضم الأظافر تنتقل كل هذه الجراثيم داخل الفم، وذلك ينجم عنه رائحة الفم السيئة وأيضاً الإصابة بأمراض اللثة.

الإسهال

تنتقل الجراثيم من قضم الأظافر للفم ومن ثم للأمعاء وتؤدي لالتهابات في المعدة. ويشعر صاحب هذه العادة بآلام البطن الشديدة والإسهال.

الإصابة بالبرد

تزيد عادة قضم الأظافر وتلامس الوجه من انتشار الميكروبات والفيروسات بشكل سريع داخل الجسم ومن ضمنها الفيروس المسبب لنزلات البرد الشائعة.

نتوءات البشرة

يؤدي احتكاك الأظافر بالجلد إلى ظهور النتوءات والثآليل، خاصة بالقرب من الشفاه.

الصداع المزمن

تؤدي عادة قضم الأظافر للإصابة بعدة أعراض مرضية مزعجة مثل الصداع المزمن وآلام عضلات الفك والوجه وأيضاً عدم مضغ الأسنان بشكل مرضٍ.