بعدما أظهر "حماية محدودة".. جنوب أفريقيا تبيع لقاحات أسترازينيكا لدول أخرى

أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، بيعها لقاح شركة ”أسترازينيكا“ المضاد لـ“كوفيد-19″، الذي حصلت عليه ولم تستخدمه لدول أخرى من أعضاء الاتحاد الأفريقي.

وكانت البلاد قد أوقفت التطعيم بلقاح ”أسترازينيكا“، الشهر الماضي، بسبب تجربة صغيرة أظهرت أن اللقاح يوفر حماية محدودة ضد الإصابة بالسلالة الشائعة من مرض ”كوفيد-19“ في جنوب أفريقيا.

وفي الوقت نفسه تلقت البلاد مليون جرعة من لقاح ”أسترازينيكا“ من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، وتنتظر تسلّم 500 ألف جرعة أخرى.

وقالت الوزارة إنها عملت، خلال الأسابيع الماضية، على ضمان أن تكون جميع الدول الأعضاء، التي يعتبرها فريق شراء اللقاحات في الاتحاد الأفريقي مستقبلة للقاح، قد حصلت على جميع الموافقات والتصاريح المطلوبة لطرح اللقاح على أراضيها.

وأضافت الوزارة في بيان:“يمكن للوزارة أن تؤكد أنها تسلّمت الكمية المشتراة بالكامل، يوم الإثنين من الأسبوع الماضي“.

وأضافت أن“الدفعة الأولى من اللقاح التي تسلمناها ستفيد 9 دول أعضاء، والمتبقي سيسلم، هذا الأسبوع، ليفيد 5 دول أخرى“، لكن لم يتحدث البيان عن الأسعار ولم يحدد الدول التي اشترت اللقاح.

وبعد وقف استخدام لقاح ”أسترازينيكا“ بدأت جنوب أفريقيا تطعيم العاملين في القطاع الطبي بلقاح ”جونسون آند جونسون“.

وتستهدف البلاد تطعيم 40 مليون نسمة أي نحو ثلثي سكانها لتحقيق مستوى من المناعة المجتمعية.