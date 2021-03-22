فوائد مهمة للكربوهيدرات على جهازك المناعي

يرتبط الترويج للنظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات بأضراره المختلفة، إذ يسبب أمراضا عديدة من ضمنها السكري، ولكن تبين أن الكربوهيدرات لها تأثير إيجابي أيضا على الصحة، خاصة نظام المناعة.

وفي ما يلي مجموعة من الفوائد المذهلة التي يقدمها تناول الكربوهيدرات:

تحسين صحة الأمعاء

هناك بعض الكربوهيدرات التي يمكن تناولها وتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء بشكل عام، ويعتبر البروبيوتيك هو الغذاء الأساسي للبكتيريا التي تعيش في الأمعاء، وهي تدعم نظاما بيئيا صحيا داخل الجهاز الهضمي لأنها تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة.

ومن ضمن الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك وأيضا على النشويات، الموز والتفاح ودقيق الشوفان والحبوب الكاملة.

تعزز الكربوهيدرات المعقدة وظيفة المناعة

تحتوي الكربوهيدرات المعقدة الأقل معالجة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات النشوية بشكل طبيعي على نسبة أعلى من الألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تنظيم الاستجابة المناعية.

وتساعد الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف والمواد المغذية على استقرار نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يحافظ على قوة جهاز المناعة.

تكافئ مراكز المتعة في الدماغ

تعمل الأطعمة النشوية على مكافأة مراكز المتعة في الدماغ، ولكن ينبغي مراقبة تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، ويمكن التأثير بشكل إيجابي على هذه الاستجابة من خلال اختيار الكربوهيدرات العالية الجودة التي تعزز الحالة المزاجية بانتظام. وتحفز الكربوهيدرات الصحية نظام المكافأة في الدماغ مع تحسين وظيفة المناعة.

تحسن التعافي بعد ممارسة التمارين

أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يتم إجهاد الجسم، ومع ذلك، يمكن تقليل الاستجابة المناعية وتحسين التعافي بعد التمرين عن طريق الكربوهيدرات، حيث أثبتت الدراسات أن الكربوهيدرات التي يتم تناولها في غضون ساعة من التمرين تعمل بشكل مباشر على إصلاح الاستجابة المناعية التي حدثت أثناء النشاط.