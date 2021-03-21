السيسي: مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه من أن البلاد على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، اليوم الأحد: ”إحنا ربنا الحمدلله وفقنا والموجة الأولى من كورونا عدت على خير، والموجة الثانية برضه عدت“.

وأضاف ”إحنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعدى على خير، وشايفين الدنيا عاملة إزاي بره وفي كل حته“.

وتابع ”التطعيم، اللقاحات ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية“.

وواصل ”بقول إن إحنا من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر، خاصة مع شهر رمضان المبارك، وهاتبقى الناس عاوزة العزومات، عاوزين الأمر ينتهي بسلام“.