لأول مرة في العالم.. زرع رئة متعافٍ من كورونا لآخر مصاب

تمكن أطباء بولاية شيكاغو الأمريكية من إجراء أول عملية مزدوجة لزراعة رئة من شخص متوفى متعافٍ من فيروس كورونا المستجد لآخر مريض ويعاني من تداعي حالته الصحية جراء المرض.

وأفاد موقع ”nbc chicago“، بأن مؤسسة Northwestern Medicine للرعاية والخدمات الصحية بولاية شيكاغو، أعلنت عن إجراء طبي هو الأول من نوعه بعد أن نقل الأطباء رئة شخص متعافٍ من فيروس كورونا وكان يعاني من أعراض خفيفة للغاية وتوفي بعد ذلك لأسباب ليست لها أي علاقة بالوباء، إلى مريض آخر مسن يبلغ من العمر 60 عاماً، يعاني من مضاعفات جسيمة جراء إصابته بالفيروس.

وصرح الطبيب أنكيت بهارات، مدير برنامج زراعة الرئة بمؤسسة Northwestern Medicine، أن ”المريض المتلقي كان يعيش على جهاز ECMO للتنفس الصناعي منذ شهر مايو العام الماضي، وأن العديد من الاختبارات والخزعات الجراحية أجريت على رئتي المتبرع للتأكد من خلوها من أي فيروسات وعدم وجود أي أضرار مستقبلية مترتبة على عملية الزرع“.

ويؤكد الأطباء بشيكاغو أن هذا الإجراء لا يعتبر فقط حدثا تاريخيا يتم إجراؤه لأول مرة في العالم، ولكنه أيضا يفتح آفاقاً مستقبلية في مجال التبرع للمرضى، خاصة في الفترة التي يعاني فيها العالم من تفاقم جائحة كورونا.

ووفقاً للموقع، فإن مدة العملية بلغت 10 ساعات كاملة، أي أن مدتها ضعف المدة التي تستغرقها عمليات زرع الرئة المعتادة.

وأكد الأطباء المتابعون للحالة أن المريض في حالة تعافٍ الآن، وهو في حالة صحية جيدة وسيكون قادراً على التحدث عن تجربته بشكل علني في المستقبل القريب.