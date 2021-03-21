تعرف على الخضراوات والفاكهة الأقل تأثرا بالمبيدات الحشرية

تعتبر الفاكهة والخضراوات من أهم الأطعمة في النظام الغذائي، ولكن غالبا ما يقوم المزارعون برشها بالمبيدات الحشرية لحمايتها من الآفات التي تشكل تهديدا على الصحة الإنسان.

ومع ذلك، ليست كل الأطعمة المزروعة ملوثة بشدة بمبيدات الآفات، حيث يحتوي بعضها على كمية أقل ضررا من المبيدات الحشرية، ومن ضمنها:

الكنتالوب

تعتبر قشرة الكنتالوب السر في بقائها في مأمن من المبيدات الحشرية، وعلى الرغم من عدم تناول الجزء الخارجي من الكنتالوب، إلا أنه من الجيد غسلها لضمان إزالة آثار مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء.

المشروم

على الرغم من أن المشروم ينمو في الأرض، إلا أنه بمجرد تنظيفه بشكل صحيح، تزول أي شوائب عالقة منه.

القرنبيط

يعتبر القرنبيط مصدرا رائعا للألياف ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، ويعتبر من الخضراوات التي تحتوي على كمية أقل من المبيدات الحشرية.

الكيوي

قد لا يكون الكيوي من الفواكه المفضلة لدى الجميع، ولكن نظرا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من المبيدات الحشرية، فقد يكون الأمر مناسبا لتجربته.

وقشور الكيوي صالحة للأكل ويحتوي على الكثير من الألياف، وعليك فقط التأكد من شطفه تحت الماء لمدة تتراوح من 15 إلى 20 ثانية.

الكرنب

ينتج الكرنب مركبات الغلوكوسينولات التي تعمل على طرد الحشرات، لذا فإن المزارعين لا يحتاجون إلى استخدام أكبر عدد ممكن من المبيدات الحشرية للتخلص من الحشرات، لأنه يحمي نفسه بطريقة طبيعية.

البروكلي

يحتوي البروكلي على نفس المركب النباتي الموجود في الملفوف، والذي يمكنه من صد الآفات بمفرده.

الباذنجان

من الخضراوات أيضا التي تحتوي على كمية قليلة من المبيدات الحشرية.

البابايا

يحافظ قشر البابايا على الأجزاء الداخلية معزولة جيدا ومحمية من المبيدات الحشرية.

البصل

بالرغم من أن قشر البصل ليس سميكا مثل بعض الفواكه والخضراوات الأخرى، إلا أنه يحتوي على بقايا مبيدات الآفات بشكل أقل.

الأناناس

تعتبر الطبقة الخارجية من الأناناس قاسية بشكل كبير، لذا فإن ذلك هو السبب في حملها كمية منخفضة من بقايا المبيدات الحشرية.

الذرة الصفراء

قد يكون مزعجا الاضطرار إلى تقشير طبقات عديدة من الذرة قبل طهيها، لكن هذا الغطاء الواقي يحافظ على الذرة خالية من المبيدات تقريبا.

الأفوكادو

يعتبر من أنظف الفواكه بفضل الطبقة الخارجية الواقية التي تمنع المبيدات الحشرية.