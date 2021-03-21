تناول الإفطار في هذا الموعد يقلل خطر الإصابة بداء السكري

كشفت دراسة جديدة أن تناول وجبة الإفطار قبل الساعة الثامنة والنصف صباحا يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويعاني مرضى السكري من النوع الثاني، من خلل في وظيفة الأنسولين الذي يسمح للغلوكوز بدخول الخلايا وتزويدها بالطاقة، ما يجعلهم معرضين لخطر المضاعفات الصحية الخطيرة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمكن أن تشمل مضاعفات السكري ضررا بالعيون والقلب والقدمين، ويمكن علاجه من خلال الأدوية والتغيرات الغذائية وفقدان الوزن وممارسة الرياضة.

وفي الدراسة حلل الباحثون الأمريكيون البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 10500 شخص بالغ لمعرفة كيف يؤثر توقيت ومدة استهلاك الغذاء اليومي على عوامل خطر الإصابة بمرض السكري.

وأشارت الدراسات السابقة إلى أن تناول جميع الوجبات في إطار زمني محدد وفي فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 10 ساعات، يحسن الصحة الأيضية.

وقالت مؤلفة الدراسة، طبيبة الغدد الصماء ”ماريام علي“ من جامعة نورث وسترن في شيكاغو: ”وجدنا أن الذين بدأوا في تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم، أي قبل الساعة 8:30 صباحا، كانوا أقل عرضة لانخفاض مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، وذلك بغض النظر عما إذا كانوا يقتصرون في تناول وجباتهم على أقل من 10 ساعات في اليوم كما يوصي الأطباء“.