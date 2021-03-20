نصاح غذائية لحماية العيون من المياه الزرقاء

تحدث ”الغلوكوما“ أو المياه الزرقاء بسبب وقوع ضرر في العصب البصري للعين ويحدث هذا الضرر غالبًا بسبب ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي.

والمياه الزرقاء هي أحد الأسباب الرئيسة لإصابة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بالعمى، وقد يظهر المرض في أي عمر، ولكن يحدث على نحو أكثر شيوعًا في أوساط الأكبر سنًّا ومرضى السكري والمصابين بأمراض القلب.

أعراض

من أعراض ”الغلوكوما“، ظهور بقع عمياء متفرقة في الجزء الجانبي أو المركزي من مجال الرؤية، وغالبًا ما يصيب العينين، الألم والصداع الشديد والغثيان والقيء وتغييم الرؤية ووجود هالات حول الضوء واحمرار العين.

وقاية

قد يكون بعض الناس غير مدركين حقيقة أن الأطعمة لها تأثير كبير على أعيننا، كما يمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي أيضًا في الحفاظ على عيون صحية.

إن زيادة ضغط العين يمكن أن يلحق الضرر بالعصب البصري، وهو الجزء المسؤول عن نقل الصور إلى الدماغ، وإذا استمر تلف العصب البصري، فإنه يسبب ضغط العين المرتفع ويؤدي إلى مضاعفة خطر زرقة العين، الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان دائم للرؤية، كما أن تناول الكثير من الدهون المتحولة في النظام الغذائي يمكن أن تلحق الضرر بالعصب البصري.

الابتعاد عن الدهون المشبعة

ينصح أطباء العيون مرضى ”الغلوكوما“ بتجنب تناول الأطعمة المشبعة التي تسبب في تفاقم مشكلة المياه الزرقاء بالعين، ومن أبرز هذه الأطعمة المكسرات والشكولاتة الداكنة، والزبدة والجبن والحليب كامل الدسم.

الحد من تناول الكافيين

ينصح الأطباء أيضاً بالحد من تناول الكافيين لما له من آثار سلبية على صحة العينين، وشرب كميات جيدة من السوائل المختلفة وبنسب معتدلة خلال اليوم.

الأحماض الدهنية

إن الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية، ترفع من مستويات الكولسترول في الدم، فالدهون الحمضية تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، وتلف الأوعية الدموية قد يلعب دورا في إصابة العصب البصري بالغلوكوما، لذلك يجب الابتعاد عنها تمامًا إذا كنت مصاباً بزرقة العين.

نصائح

بدلًا من ذلك، يجب تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات، والخضروات الخضراء الداكنة بما في ذلك السبانخ، بما لها من قيمة غذائية عالية ومفيدة للعيون.

وتعتبر الأسماك أيضًا مصدرًا جيدًا للغاية للبروتين، وهي مفيدة للحفاظ علي صحة العيون، ويجب تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية لتجنب المشاكل المتعلقة بالعيون، كما يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ”A“، بما في ذلك الكبد والبيض والجزر والفلفل الأحمر والقرنبيط.