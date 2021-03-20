مشاكل صحية يسببها اضطراب النوم.. احذرها

عادة ما يتم الربط بين النوم والكسل، ولكن ذلك ليس صحيحا، إذ يعد النوم من أهم الأساسيات التي يحتاجها الجسم ليساعد في الحفاظ على الصحة ككل، فالنوم من 7 حتى 9 ساعات هو ما يحتاجه الجسم.

وعدم انتظام النوم أو اضطرابه يسبب عدة مشاكل، وهو ما نستعرضه فيما يلي من خلال مجلة ”أونلي ماي هيلث“:

الأرق

هناك علاقة وثيقة بين الأرق واضطراب النوم، ويساهم كلاهما في الإصابة بالآخر، كما أن الأرق قد يرتبط بعوامل نفسية وجسدية تتمثل في عدم توازن الهرمونات والإجهاد وسن اليأس، بالإضافة إلى التدخين والإفراط في استهلاك الكافيين وبعض الأدوية.

انقطاع النفس خلال النوم

يمكن أن يؤدي عدم انتظام النوم إلى الإصابة بانقطاع النفس خلال النوم، والذي يحدث فيه ما يشبه اختناق أو توقف النفس أثناء النوم، مما يسبب نقص تدفق الأكسجين إلى الدماغ وتشمل الأعراض كل من الشخير بصوت عال، الاختناق أو سرعة التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى مشكلة تتعلق بزيادة الوزن وحتى الاكتئاب.

متلازمة تململ الساقين

قد تحدث هذه المتلازمة نتيجة اضطراب النوم وعادة ما يكون سببها إرهاق عقلي نتيجة مشاكل جسدية، وتشمل أعراضها كل من رغبة ملحة لا يمكن التحكم فيها في تحريك الساقين والألم وشعور بالحرقة في الساق والحكة والوخز.

الخدار

اضطراب عصبي مزمن يؤثر على القدرة على الاستيقاظ والنوم، ويمكن أن يحدث نتيجة النوم غير السليم في الليل أو النوم المتقطع، ويحدث في حالة الخدار دافع مفاجئ وكبير للنوم في النهار مع شعور مسيطر بالنعاس لاحقا.

ويعد الخدار من الحالات الخطيرة والمهددة للحياة ويمكن أن يسبب فقدانا مؤقتا في الذاكرة، وتشمل أعراضه كلا من النعاس أثناء النهار والنوم المتقطع والهلوسة وشلل النوم بجانب ما يُعرف بـ ”الجمدة“ أو نوبة خمود.

مشاكل أخرى

بجانب ما ذُكر أعلاه، يمكن أن يؤدي اضطراب النوم إلى ضعف جهاز المناعة والإعياء بسرعة حتى دون بذل أي مجهود، كما يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب وفقدان الذاكرة، بالإضافة إلى أمراض القلب وزيادة الوزن وإبطاء وتيرة التعافي من الأمراض.