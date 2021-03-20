السعودية تشترط على الحجاج تلقي جرعتي لقاح كورونا قبل وصولهم المملكة

اشترطت وزارة الصحة السعودية على الراغبين في الحج من الخارج الحصول على جرعتي لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن يكون تلقي الجرعة الثانية منه قبل وصول الحاج إلى المملكة بأسبوع واحد على الأقل.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن الوزارة اشترطت على الحاج الحصول على فحص مخبري معتمد وسلبي لفيروس كورونا قبل 72 ساعة من وصوله إلى المملكة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الوزارة ستلزم كافة الحجاج بالخضوع إلى حجر لمدة 72 ساعة تتخللها إعادة الفحص المخبري الخاص بفيروس كورونا من جهة معتمدة.

وأشارت الوزارة في خطة الضوابط الصحية الخاصة بحج 1442هـ إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات لجميع الحجاج والعاملين.

كما اشترطت الوزارة حصول حجاج الداخل على جرعتي اللقاح المعتمد داخل المملكة قبل الأول من شهر ذي الحجة.

واشترطت أيضًا على كافة العاملين والمكلفين بالعمل في حج هذا العام تلقي جرعتي لقاح ”كوفيد – 19“ المعتمد في المملكة.

وتعمل وزارة الصحة السعودية على رفع نسبة متلقي اللقاح في مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، إلى 60% على الأقل قبل الأول من شهر ذي الحجة من العام الهجري الحالي.