بينها الخبز الأبيض والزبادي والقهوة.. 7 أطعمة تضر بصحة المعدة

يمد الطعام الجسم بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يساعد في درء الأمراض، إلا أنه ليست جميع الأطعمة كذلك، حيث تسبب بعضها مشاكل صحية والتهابات واستنزاف للطاقة، كما تؤثر على عملية الهضم والمعدة.

ويتم تزويد بعض الأطعمة بالمكونات غير الصحية التي يمكن أن تسبب تهيجًا أو تفاقم مشاكل المعدة السابقة أو تسبب مشاكل جديدة في البطن.

وفيما يلي الأطعمة التي يمكن أن تسبب مشاكل في البطن:

الكربوهيدرات المكررة

يمكن أن تسبب الكربوهيدرات الموجودة في الحبوب المكررة والأطعمة المعالجة مثل رقائق العجين والخبز الأبيض والصودا، الانتفاخ والغازات والتقلصات أو التهاب القناة الهضمية.

الأطعمة عالية الصوديوم

تحتوي علب الحساء الجاهزة على أكثر من 700 ملليجرام من الصوديوم، بينما تمتلك شطائر لحم الخنزير أكثر من 1117 ملليجرام منه، وهي كمية تؤثر على الجهاز الهضمي.

الزبادي قليل الدسم

يمكن أن يصاب الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز باضطراب في المعدة عند تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، كما أن نسبة السكر العالية في بعض منتجات الألبان تزعج المعدة أيضًا.

ويحتوي الكوب الواحد من الزبادي قليل الدسم على ما يزيد عن 6 ملاعق صغيرة، أو أكثر من 24 جرامًا من السكر، ويسبب الكثير من السكر مشاكل حادة مثل الانتفاخ والإمساك ومتلازمة القولون العصبي والإسهال.

وثبت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لديها القدرة على تقليل التنوع الميكروبي في القناة الهضمية، ويرتبط فقدان التنوع الميكروبي في الأمعاء بمعظم الأمراض مثل السمنة والسرطان.

الأطعمة الحارة

تعتبر الأطعمة الغنية بالتوابل مفيدة للصحة بالنسبة لبعض الأشخاص، حيث تبين أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون الأطعمة الحارة يوميًا لديهم انخفاض بنسبة 14% في معدل الوفيات مقارنة بغيرهم.

وقد أشارت دراسة أخرى إلى أن تناول المزيد من الأطعمة الحارة يجعل الأعراض المعوية الأكثر شيوعًا تظهر بسرعة، حيث يمكن للأطعمة التي تحتوي على الكابسيسين، مكون في الفلفل الحار، أن تهيج بطانة المعدة، ما يؤدي إلى الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال.

الأطعمة المقلية والحمضيات والقهوة

يعتبر الكافيين الموجودة في البن من الأطعمة المهيجة التي تجعل التهاب المعدة أسوأ، فضلًا عن الأطعمة الحمضية مثل عصير البرتقال والطماطم والأطعمة المقلية ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية والأطعمة الدهنية والشوكولاتة والكحول وغيرها.

المحليات الصناعية

تعمل المحليات الصناعية مثل السكرالوز والاسبارتام الموجودة في المشروبات الغازية على اختلالات ميكروبيوم الأمعاء.

ووجد الباحثون في دراسة أجريت عام 2018 أن البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي تصبح سامة عند تعرضها لتركيزات بمقدار مليغرام واحد فقط لكل مليلتر من المحليات الصناعية.

مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على مادة الكافيين والمنشطات الأخرى وفيتامين B3 القابل للذوبان في الماء، وهي مكونات تسبب اضطراب المعدة والغثيان.