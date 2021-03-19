منها التحكم في الوزن.. آثار مدهشة للشاي على جهازك المناعي

يعتبر الشاي من المشروبات المثيرة للجدل، فالبعض يحذر منها والبعض يشير إلى فوائدها الكبيرة، ولكن يمكن لشرب الشاب أن يفعل المعجزات في الجسم، حيث يساعد على إنقاص الوزن ودرء الأمراض المزمنة.

ويساعد تناول الشاي سواء الأسود أو الأخضر بشكل كبير خاصة عندما يتعلق الأمر بجهاز المناعة، وفيما يلي بعض الآثار المدهشة التي يفعلها الشاي بجهاز المناعة بناء على دراسات وأبحاث مختلفة:

غني بمضادات الأكسدة

تحتوي معظم أنواع الشاي على مادة البوليفينول، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي ثبت علميًا أنها تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

ووفق مركز ”هارفارد هيلث“، تساعد مركبات البوليفينول على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري والقلب والأوعية الدموية، وبالإضافة لذلك، تعتبر مضادات الأكسدة أيضًا مفتاح لوظيفة المناعة.

السيطرة على نسبة السكر في الدم

يعتبر تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة من أهم الطرق للتحكم في نسبة السكر في الدم، ويمكن لتناول الشاي أن يساعد أيضًا في ضبط مستويات السكر في الدم والذي يساعد بدوره في تحسين نظام المناعة؛ وذلك لأن النباتات التي تدخل في تصنيع بعض أنواع الشاي تحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومستويات السكر في الدم.

ويعتبر التحكم في نسبة السكر في الدم أمرًا هامًا للحفاظ على نظام مناعة صحي وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، حيث يرتبط الكوليسترول الضار LDL بالأمراض المزمنة.

التحكم في الوزن

يعتبر استبدال أي مشروب سكري بالشاي أو القهوة السوداء طريقة سهلة لخفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن، وهناك بعض أنواع من الشاي ثبت علميًا أنها تساعد في إنقاص الوزن مثل الشاي الأخضر.

ومن خلال فقدان الوزن وتقليل التهاب الجسم، سيعمل نظام المناعة بطرق إيجابية، حيث ذكرت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم ضعفًا في الاستجابة المناعية ووظيفة المناعة، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل العدوى.

الكافيين وتعزيز المناعة

كشفت دراسة نشرتها مجلة Pharmacology & Therapeutics أن الكافيين يعتبر مضادًا للالتهابات ويساعد في تعزيز نظام المناعة.

ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن الكافيين يساعد في الحفاظ على الصحة، ولكن في حالة الإفراط في تناوله، يمكن أن يتسبب في بعض الآثار الجانبية السلبية التي تؤذي الجسم.