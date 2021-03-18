تاريخ النشر:
18 مارس 2021 16:41 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2021 17:50 GMT
مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية: لقاح أسترازينيكا "آمن وفعال"
أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، يوم الخميس، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال" و"غير مرتبط" بخطر أكبر بحصول تجلّطات دموية. وصرحت مديرة
أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، يوم الخميس، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا ”آمن وفعال“ و“غير مرتبط“ بخطر أكبر بحصول تجلّطات دموية.
وصرحت مديرة الوكالة إيمر كوك، في مؤتمر عبر الفيديو، أن ”اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح آمن وفعال“.