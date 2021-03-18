مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية: لقاح أسترازينيكا "آمن وفعال"‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، يوم الخميس، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا ”آمن وفعال“ و“غير مرتبط“ بخطر أكبر بحصول تجلّطات دموية.

وصرحت مديرة الوكالة إيمر كوك، في مؤتمر عبر الفيديو، أن ”اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح آمن وفعال“.