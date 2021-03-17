Nest Hub.. جهاز جديد من غوغل لمراقبة النوم والشخير

كشفت شركة غوغل عن جهاز Nest Hub، وهو شاشة ذكية ومكبر صوت يمكنه تتبع نومك باستخدام مستشعر رادار مدمج.

ويتم إطلاق الجهاز في 30 مارس مقابل 99 دولارًا، لكن يمكن للعملاء طلبه بدءًا من الآن.

يعتبر الجهاز أحدث طريقة تحاول من خلالها غوغل إبراز مركز المنزل الذكي الخاص بها عن الأجهزة المماثلة التي تبيعها أمازون وفيسبوك، وهي أول من يقدم ميزة تتبع النوم.

ويحتوي الجهاز على شاشة بقياس 7 إنشات يمكنك استخدامها لمشاهدة خدمات بث الفيديو، والتحقق من الطقس، والحصول على التنبيهات، وتشغيل الأضواء والمزيد.

كما يحتوي النموذج الأحدث أيضًا على مكبرات صوت أفضل تقدم 50% صوت جهير أكثر من النموذج الأول.

ويمكن للمستخدمين ضبط جهاز Nest Hub الجديد بالقرب من مكان النوم، مثل طاولة بجانب السرير، وسوف يوجههم خلال عملية الإعداد لميزة Sleep Sensing، ما يساعد على مواءمة الرادار مع مكان نومك في السرير.

ويمكن للميكروفونات تحديد ما إذا كنت تشخر أو تسعل، ويمكن لأجهزة الاستشعار المدمجة الأخرى تحديد درجة حرارة الغرفة وسطوع الأضواء.

ويأخذ الجهاز كل هذه المعلومات ويخبرك بمدى جودة نومك ويمكنه بعد ذلك تقديم توصيات، مثل تعيين تذكير للذهاب إلى الفراش في وقت معين، أو محاولة التأمل مع روتين الاسترخاء قبل النوم.

ويبدو أن غوغل تحاول وضع مستشعر الرادار في أي منتج يمكن أن تفكر فيه، حيث تم تطويره كجزء من Project Soli، الذي تم تقديمه للمرة الأولى في عام 2015.

ولا يحتوي جهاز Nest Hub الجديد على كاميرا، لذا لا يمكنه رؤية ما تفعله في السرير، وقالت غوغل: إن جميع بيانات الرادار والصوت يتم تحليلها عبر الجهاز ولا يتم إرسالها إلى غوغل.

ويعتبر استشعار النوم مجانيا للعام المقبل، وأوضحت عملاقة البحث أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفرض رسوما على الميزة أم لا.