الفلسطينيون يتلقون الدفعة الأولى من اللقاحات وفق آلية كوفاكس‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تلقى الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، دفعة أولى من لقاحات كوفيد-19 وفق آلية كوفاكس المخصصة للمناطق المحرومة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي: ”وصلت حوالي 60 ألف جرعة من لقاحي فايزر وأسترازينيكا مخصصة للفلسطينيين، في إطار برنامج كوفاكس إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، صباح الأربعاء“.

ورحب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص تور وينسلاند ”بوصول الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 الى فلسطين، وفق آلية كوفاكس“، وهي شراكة بين منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وتحالف اللقاحات (غافي) وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (سيبي).

وتدعم الأمم المتحدة حملة التطعيم ضد كوفيد-19، التي تجريها الحكومة الفلسطينية.

وأضاف: ”هذه اللقاحات التي يتم إرسالها إلى الضفة الغربية وغزة، ستكون أدوات حاسمة في حربنا ضد الوباء، وللتعافي الاجتماعي والاقتصادي. ستستمر الأمم المتحدة، من خلال مساعيها الحميدة، في دعم حكومة فلسطين في الوصول إلى اللقاحات عبر آلية كوفاكس، حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها الوطني بشكل كامل“.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن ”اللقاحات التي ستصل إلى فلسطين اليوم وغدًا، سيتم إعطاؤها للكوادر الطبية والصحية ومرضى الكلى والسرطان، ومن هم فوق 75 عامًا“.

وأضافت الوزارة: ”اليوم وغدًا سيصل فلسطين 37440 جرعة من لقاح فايزر و24 ألف من لقاح أسترازنيكا، عبر آلية كوفاكس، وسنبدأ الأحد القادم بالتطعيم. أما بخصوص لقاح أسترازنيكا، فسيتم تخزينه لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية“.