بريطانيا.. الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد تعافيه من جراحة قلبية (صور)

غادر زوج الملكة إليزابيث الثانية الأمير فيليب (99 عاما)، اليوم الثلاثاء، المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، بعدما أمضى شهرا متنقلا بينه وبين مستشفى آخر؛ بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.

وأُدخِل الأمير الذي يبلغ عامه المئة في حزيران/يونيو المقبل، إلى مستشفى الملك إدوارد السابع، في 16 شباط/فبراير، وعولج من التهاب، وعاد إليه لتمضية فترة نقاهة بعدما أجريت له عملية جراحية لمعالجة مشكلة موجودة أصلا في القلب في مستشفى القديس برثولماوس وسط لندن، الذي يضم أكبر خدمة متخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية في أوروبا.

وجاء إدخال الأمير المستشفى في خضم عاصفة تضرب العائلة الملكية التي تواجه أزمة جرّاء المقابلة التلفزيونية التي أجريت مع الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميغان ماركل عبر التلفزيون الأمريكي، بعد حوالي عام من انسحابهما الفعلي من العائلة الملكية وانتقالهما إلى ولاية كاليفورنيا واستقرارهما في الولاية.

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة، في آب/أغسطس 2017، بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952. ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

وفي حزيران/يونيو 2017، أدخل الأمير المستشفى، حيث أمضى ليلتين إثر ”التهاب متصل بمرض تم تشخيصه سابقا“. وخضع لعملية جراحية في الورك سنة 2018، وفي كانون الثاني/يناير 2019، تعرض لحادث سيارة بعدما اصطدمت مركبته من نوع ”لاند روفر“ بسيارة أخرى لدى الخروج من ساندرينغهام؛ ما أدى إلى انقلاب سيارته. وقد نجا من الحادثة لكنه تخلى على إثرها عن رخصة القيادة.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، أدخل مستشفى إدوارد السابع، حيث أمضى أربع ليال ”تحت المراقبة بسبب مشكلات صحية جرى تشخيصها سابقا“، بحسب الدوائر الملكية البريطانية.