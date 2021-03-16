صحيفة عبرية: روسيا تضغط على إسرائيل بشأن لقاح "سبوتنيك في"

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية عما أسمتها ضغوطات تمارسها موسكو على تل أبيب، بشأن لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، يوم الثلاثاء، أن روسيا ”تضغط على إسرائيل للاعتراف بالتطعيم بلقاح سبوتنيك، ما يمكّن أولئك الذين تم تلقيحهم من دخول البلاد دون الحاجة إلى الحجر الصحي أو اختبار الأجسام المضادة“.

وأشار التقرير إلى أن روسيا أثارت هذه القضية أكثر من مرة، لكن الصحيفة لم توضح كيف ومتى تم ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل ”أوضحت للروس أنها لا تعترف بأي لقاح يتم إجراؤه في الخارج وتطلب من أي شخص قادم إلى إسرائيل، بمن في ذلك من المهاجرين الجدد، الخضوع لاختبار الأجسام المضادة لإعفائهم من الحجر المنزلي“، مؤكدة أن ذلك ينطبق على لقاح ”سبوتنيك في“، أو لقاحي فايزر وموديرنا الأمريكيين.

ويضيف التقرير أن ”روسيا التي تدير حملة إعلامية دولية ترويجية للقاح سبوتنيك في، حريصة على أن تعترف إسرائيل باللقاح لأن إسرائيل أصبحت محط اهتمام العالم بسبب برنامج التطعيم السريع الذي قدم بالفعل جرعات لأكثر من نصف السكان“، بحسب ”يديعوت أحرونوت“.

وتفرض إسرائيل الحجر الصحي على جميع القادمين من الخارج لمدة أسبوعين، ويجب على الذين تم تطعيمهم الخضوع لاختبار الأجسام المضادة لتجنب الحجر.

وتلقى نحو 4.5 مليون إسرائيلي اللقاح ضد فيروس كورونا، وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إيدلشتاين: ”بات الأمر الآن رسميا، من لا يحصل على التطعيم سيبقى في الخلف، حيث ستمنح امتيازات للمطعمين ومن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، وهي امتيازات تمكنهم من التسوق ودخول المجمعات التجارية واستعمال واستخدام المرافق السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية“.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى ما تم تداوله في وقت سابق من أن إسرائيل وافقت على تمويل بقيمة 1.5 مليون دولار لشراء لقاحات ”سبوتنيك في“ لصالح سوريا، إبان صفقة إطلاق سراح الإسرائيلية التي عبرت الحدود إلى سوريا عن طريق الخطأ.

وتقود روسيا حملة إعلامية دولية للترويج للقاحها ”سبوتنيك في“، باعتباره لقاحا ناجحا معترفا به في جميع أنحاء العالم.

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا قبل أيام قالت فيه إنه ”تمت الموافقة على استخدام اللقاح الروسي في 50 دولة من بينها دولة فلسطين، حيث سمحت إسرائيل للروس بإرسال لقاحات سبوتنيك في إلى الفلسطينيين“.