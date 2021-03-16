مع زيادة الاعتماد على المكملات الغذائية.. تعرف على أعراض تسمم الحديد

عندما لا يحصل الشخص على ما يكفي من الحديد في نظامه الغذائي، فقد يعاني من أعراض مثل التعب المفرط وضيق التنفس وفقر الدم.

يدفع ذلك الناس إلى الاعتماد على المكملات الغذائية، التي تساعد على تخفيف الأعراض إذا تم أخذها بالجرعات المناسبة.

ولكن الإفراط في تناول مكملات الحديد الغذائية يمكن أن يؤدي إلى عدة مشاكل خطيرة، نستعرض بعضها في ما يلي:

أعراض تسمم الحديد

يمكن أن تحتوي مكملات الحديد على أكثر من 100٪ من احتياجاتك اليومية من الحديد، ما يعني أنه يمكن أن يكون من السهل تجاوز الحد الأقصى للاستهلاك اليومي.

تداعيات تسمم الحديد

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الحديد إلى تآكل الأنسجة في الجهاز الهضمي، ومع مرور الوقت، يمكن أن يتراكم الحديد في الأعضاء، ويسبب ضررا لا رجعة فيه لأعضاء مثل الكبد والدماغ.

وعلى الرغم من ندرة هذا الأمر، فمن الممكن أن يؤدي تسمم الحديد إلى أمراض الكبد وهشاشة العظام وأمراض القلب، ولذلك من الضروري زيارة الطبيب فورا إذا اختبرت أيا من هذه الأعراض، هذا ويمكن أن يؤدي تسمم الحديد إلى وفاة الأطفال.

جرعة مكمل الحديد

على كل شخص استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الحديد، لتحديد الجرعة المناسبة له، وبشكل عام، تعتمد كمية الحديد التي يجب على الشخص تناولها يوميا على عمره وجنسه.